Gabi Firea si Dragnea sau Capitala se sprijina pe tarani

Gabi Firea e pandantul ignorantei taranesti a lui Dragnea, e dovada ca Bucuresti se intoarce la peizani.

Ieri, Firea era atacata pentru ca a angajat la nu stiu ce spital un director care a lucrat si cu Primaria Voluntari. Prostii, rigiditate lozincarda. Firea a facut foarte bine ca a pus un baiat verificat in familie. La mine nu tin idioteniile astea corporatiste cu “pe baza de concurs”. In urma concursului te poti trezi cu vreun internationalist ateu din piata Victoriei, care sa te inregistreze. Am oroare de jigodiile care fac asa ceva. Cu alta tampenie s-a distins Imparateasa din Voluntari. Continuand luminosul program al lui Dragnea “Sa dam pomana celor care ne injura!”, Firea imparte, de cateva zile, biciclete unor umflati buni de munca. Capitala Romaniei are nevoie de biciclete ca inecatul de apa. Gabi, da-le fomistilor si cate doua kile de carne de vita! Fiind culti ca tine, internationalistii atei din Piata Victoriei o vor manca, dar, in asociere cu bicicleta, carnea de vita are alta utilizare. Biciclistii din Franta isi pun cate o bucata de carne de vita sub fiecare buca, sa nu si le toceasca.

Arhitectul Camil Roguski spunea, intr-o carte interviu realizata cu Monica Tatoiu (m-a surprins placut Tatoiu, mie imi place de Tatoiu cand matematiciana, intelectuala Tatoiu o inlocuieste pe Tatoiu de la televizor), ca pe vremea cand “baronul Hausmann sistematiza Parisul taind marile bulevarde, noi abia introduceam conceptul de primarie la sate. Si cativa ani n-am inregistrat decese, nasteri si vanzari – cumparari de terenuri pentru ca primarii numiti erau analfabeti”. Firea nu-i analfabeta, e poeta, dar mai bine era analfabeta, ca scrie niste poezele de oracol, care-i pun in valoare vasta ignoranta. Gabita este o taranca de oras, exact ca Dragnea. Amintindu-mi de glumele din copilarie, as vrea sa vad o poza cu Firea si Dragnea imbratisati, ea cu barbia pe umarul lui. Si Dragnea zicand “sprijiniti taranii!”, iar Firea replicand “sprijiniti-va pe tarani!”

Dragnea, vezi ca vine toamna vrajbei voastre si a procesului tau contrafacut, aiuristic, dar periculos! Oare te vor trada colaboratoarele cochete si de suflet? Firea e mai bengoasa, dar crezi ca Viorica Dancila si Carmen Dan – propunerile tale pentru functia de premier, Doamne fereste! – te vor mai saluta? Pana la urma, consoleaza-te cu faptul ca Basescu e intr-o situatie si mai nasoala. El si familia lui au ajuns sa depinda de fostii servitori. Si servitor nu-i totuna cu subaltern. Un subaltern destept nu-i ranchiunos, intelege ca alea au fost raporturile de munca. Dar servitorul, inteligent sau prost, nu te iarta nici daca te-ai purtat frumos.