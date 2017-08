FRF – cobai UEFA

Desi am vizitat Sudul Frantei a patra oara consecutiv (a patra vara), mi-a cam ramas mintea acolo. Un pictor mi-a si reprosat asta pe facebook. Daca era ziarici sau corporatist, il blocam iute – iute. In consecinta, ma intorc la conditia de pamfletar romanas. Tutea zicea ca pamfletarul e un scafandru care se baga in malul societatii si aduce la suprafata toate insanitatile. Dar scoate si adevarul, asta a uitat sa precizeze Tutea. Asadar, cu vidanja prin trosbalul valah! Doamne, si ce baiat curatel sunt, pun prezervativ si la furculita!

1. Am inteles ca a facut deranj, deraaaaanj un articol al domnului Radu Paraschivescu, dedicat lui Hagi. L-am citit. Bun text, bun. Ar fi fost desavarsit, cu o conditie. Ar fi trebuit ca domnul Paraschivescu sa inlocuiasca blazonul Hagi cu substantivul (aproape) propriu Liiceanu si fenomenul fotbal cu “editura”, pentru ca era cam mult sa puna “carte” sau “cultura”. Si fiindca pe patronul domnului Paraschivescu, Gabita Liiceanu( ii adaug si un “nea” in fata, fiindca stiu ca ii place – nea Gabita Liiceanu!), nu-l cunoaste nimeni in strainatate, se simte nevoia de niste cuvinte – proptea. Intelectualul de partid si de stat Liiceanu. Sau brelocul (cu variantele “atarnache” si “carabina”) nea Gabita Liiceanu.

2.Agreabilul ziarist – ca e ziarist, nu ziarici – Costin Stucan a gasit un fotbalist postac la Viitorul Constanta. Tres bien. Tinand cont de experienta lui Costinel, il rog sa investigheze daca semnaturile curajoase (in presa si in literatura li se spune pseudonime, pe net nu stiu cum se cheama gunoaiele astea) Ovidiu_ 3003, Alx Mihnoi, Gunsnroses, Jirinovschi, Burebista ii apartin fratelui sau, prodigiosul George Stucan, sinecurist in FRF. Acest evantai de cognomene da vantul la deal sub fiecare articol in care Ioanitoaia sau Buzarin il critica pe Ciurli Burli de la FRF. Costinel, te ocupi de caz, da? Tu il ataci pe Hagi, fratiorul netalentat (as scrie bou, dar sunt timid) ia bani de la FRF, nici nu e vreun conflict de interes, dar cum sa fie?

3.Secretarul general al FRF, Visan si nu i-am retinut prenumele, n-a iesit din tara pana sa fie in functie. Era patriot, ca banii curgeau cacalau. De cind a ajuns la federatie, scrie pe el “Voyage, Voyage”, si-a descoperit vocatia de pelerin. Dar are suflet bun. L-a angajat la FRF si pe un anume (altfel, celebru) Florin Sari, care lucra la un ONG pentru minoritati, din Sibiu. In orasul sasului elocvent ca un Trabant, Sari avea un “salar” de 1500 de lei, dar nu-l incasase de cateva luni. La FRF ia 6000 pe luna. E bine, e bine sa ne punem foarte, foarte bine si cu Palatul Cotroceni.

4.Pe canale mai mult sau mai putin oficiale, FRF transmite ca “are onoarea”, ca “a fost aleasa” sa organizeze CE al nevazatorilor si sa promoveze sistemul cu patru schimbari in prelungirile meciurilor din Cupa Romaniei. Respectul si compasiunea mea pentru nevazatori raman intacte, mie mi-a salvat un ochi geniala Monica Pop, dar astea nu sunt onoruri, ci servilisme. Nicio federatie din Europa n-ar fi acceptat asa ceva. UEFA face experimente cu noi. FRF = cobai.