Federatia Romana de Propaganda obosita

N-am scris deloc despre alegerile de la LPF pentru ca mi se pare un demers parazitar sa aplauzi ce merge in sens logic. Lucrurile nefiresti se petrec la Federatia Romana de Neopropaganda.

Dar logica si presa sportiva nu se inrudesc deloc. Saptamana trecuta, cel mai important ziar de sport a acuzat conducerea Ligii pentru ca meciurile au un rating scazut. Asta se traduce “haideti sa ne scoatem mierea din urechea dreapta cu unghia degetului mijlociu de la mana stanga, dusa pe dupa ceafa!” E adevarat, jocurile de campionat nu sunt chiar spectacole cu Maradona (desi Craiova – Steaua a fost frumusel), dar televiziile de sport se dovedesc mai obosite decat produsul pe care il ambaleaza prost. Motivul e evident. Digi si Dolce (sau mortaciunea Digidolce, fiindca nu exista diferente) sunt conduse de niste gaunosi solemni, din garda veche a TVR. Enachescu si Vilara au stors postul public de finante si de autoritate, iar capitalismul romanesc i-a recuperat, platindu-i bine pentru a bate toate recordurile in materie de hibernare.

Despre problemele grave ale fotbalului romanesc veti afla tot de la mine, asta e! Urmeaza ghilimele si reverente dedicate unui emul al lui Vasile Dancu! Daaaaa, el eeeeee, ovatii, Ciurli Burli! “Rezultatele sportive reprezinta efectul proiectelor pe care le elaboram si le implementam impreuna, in urma consultarilor…” M-am oprit sa deschid geamul, ca sa scot din casa mirosul de plenara. Sunt stoic, reiau. “E nevoie de un timp indelungat pentru ca roadele unor initiative sa se concretizeze.” Aoleu, vrea sa mai stea cate 200 de zile pe an in strainatate, cu diurna de 500 de euro! “As dori sa va transmit un mesaj de responsabilitate a noastra, a tuturor. INVESTIM IN FUNDATIA FOTBALULUI ROMANESC PENTRU PRIMA DATA DUPA 1989, iar rezultatele acestor investitii la nivel de copii si juniori nu se vad peste noapte!” Bine ca am scapat teferi dupa discursul micului Makarenko! Daca el investeste, dupa 1989, pentru prima data in juniori, inseamna ca JUCATORII DIN ECHIPA NATIONALA NU EXISTA! Autoelogiul nu s-a oprit aici. “Echipa nationala de futsal s-a calificat la Campionatul European.” Fraierii ar crede ca in premiera. Asta-i o manipulare din categoria “l-am sustinut pe Ceferin la presedintia UEFA” (l-a sustinut, de fapt, pe Van Praag) si “LPF este de vina pentru greselile ROAF” (Liga nu redacteaza ROAF). Pentru a intregi un adevar denaturat de Mitrea Cocor cu wireless, va anunt ca echipa nationala de Futsal s-a calificat si la Campionatele Europene din 2007, 2012 si 2014. Remarcabilele performante ale investitorului in juniori sunt 0-0 cu Luxemburg si 2-2 cu Moldova. De umilinta cu Liechtenstein nu mai amintesc, fiindca pe fereastra deschisa mai devreme a navalit Baronul Munchhausen, sa ma certe ca ma iau de prietenii lui.