Exista antipesedisti mai mari decat tefelistii

Da, da, exista antipesedisti mai mari decat tefelistii! Unul dintre ei sunt eu, antipesedist de cand pesedistii erau fesenisti, de cand mergeam in Piata Universitatii. Si chiar la Revolutie. Nu neaparat vitejia m-a trimis intre gloante. Pe mine ma intereseaza oamenii talentati, nu eroii si justitiarii. Locuiam in centru, la Biserica Alba, si nimeream in mijlocul Lovilutiei (asa i-a zis Mircea Micu) cand coboram din bloc sa iau paine sau apa minerala.

N-am votat vreodata PSD, iar PSD de azi ma enerveaza din mai multe motive.

Pentru ca e condus de un individ amfibiu si vascos (Dragnea), care actioneaza la 87 de capete, iar panaramezii ii zic Daddy, umanizandu-l astfel mai mult decat merita.

Pentru ca PSD a naucit pana si televiziile care i-au fost aliate. Dupa o stire despre cresterea economica, urmeaza o alta din care aflam ca oamenii n-au bani. Ce crestere economica, de unde crestere economica?

Pentru ca traficul e sufocat in Bucuresti, iar solutia gasita de Gabi Firea e hapciupalitica: va face mai multe piste de biciclete.

Pentru ca PSD a introdus cel mai mai jegos si securistic sistem (preluat si de Alianta DA, dupa 2005) de promovare in politica: nu poti ajunge ministru sau primar daca n-ai terminat mizeria numita Colegiul National de Aparare.

Pentru ca oamenii condamnati in urma unor infractiuni economice vag sau deloc dovedite sunt tinuti in puscarii, iar criminalii si violatorii au fost eliberati.

Si acum, de ce nu-mi plac tefelistii

Pentru ca, in Romania de dupa Colectiv, marii corupti au devenit medicii, in timp ce apostoli ai anticoruptiei sunt pomanagiii bruxelezi, aceste salamandre oengiste care zigzagheaza pe rugul rockerilor. Stau in inchisori oameni impotriva carora discipolii Monicai Macovei nu au fost capabili sa stranga dovezi, asa ca i-au dat pe mana propagandei. Din 2012 incoace, rechizitoriile s-au transformat in compuneri si divagatii psihologice intocmite pueril.

Pentru ca salamandrele oengiste nu pricep nimic nici din comunism, nici din capitalism, nici din ortodoxie.

Comunisti mai exista, intr-adevar, dar in Italia si Franta, state care nu s-au aflat sub cizma sovietica. Acei comunisti sunt profesori universitari, teoreticieni neomarxisti si practica un comunism de salon, un comunism la fara frecventa. Popoarele care au trait sub Stalin nu mai au treaba cu vreo forma de comunism. Intrecerea socialista e la corporatii, la teambuilding. Iar cand ii aud pe tefelistii sub 35 de ani perorand despre compromisuri, ma distrez grozav. Marin Preda chiar se lauda, la Mogosoaia, ca “io am scris cate o carte pentru mine, cate una pentru partid!” Acum ce sa facem, sa il scoatem pe Preda din literatura pentru ca se izmenesc niste prostuti?

La capitolul capitalism, tefelistii stau si mai rau. Salamandrele oengiste folosesc cuvinte precum “oligarh”, “baron”, “mogul” in sens peiorativ, dupa tipicul Invatamantului politic. Cand un patron celebru zicea, in urma cu vreo 15 ani, ca afaceristii sunt creatori de valoare adaugata, eu il ironizam. Avea el dreptate.

Cat despre biserica, aici lucrurile sunt la mintea oricui, nu si la cultura tefelistului, care nu cunoaste istoria tarii si fibra acestui popor. In Romania, mai ales in sudul Romaniei, se va trai intotdeauna dupa randuielile ortodoxiei latino – orientale. Tefelistilor le lipseste ori s-au lepadat de o dimensiune care i-ar intregi – Crestinismul. Nu cred ca ma aventurez (foarte tare) daca scriu ca Religia este mai apropiata de rigoare decat Dreptul. Imi scapa acum cine a scris despre schimburile epistolare pe care le avea Cardinalul Ratzinger, ajuns ulterior Papa, cu Parintele Staniloae. Filocalia, patristica nu seamana cu un business plan.