Dragnea si Ponta sunt ca Nisa si Berlin

Dupa 11 decembrie, se pare ca exista doar doua persoane care n-au aflat ca PSD a castigat alegerile. Iohannis si Dragnea.

S-a votat schimbarea ca sa fie totul la fel. Chiar daca nu spune (i-ar fi si greu), sasul elocvent ca un Trabant se gandeste tot la “Guvernul meu”, iar Dragnea… Aici s-a schimbat, totusi, ceva. Dragnea a prins un procent consistent si aproape neverosimil, dar e mai timid decat in opozitie. Deja legendarul colector de voturi si de la vii, si de la morti e terorizat de unii pe care nu i-a votat nimeni. Dragnea, daca stiai ca incurci si te incurci, de ce ai mai castigat alegerile? Era clar ca nu vei fi premier. Nici n-ai aspect, clasa, cazier, cultura si vocatie de prim-ministru. Dar de ce n-ai pregatit un candidat fara fisuri? De ce ti-ai batut joc de milioanele de oameni care au pus stampila pe gasca ta de combinagii tarsalosi? Bine ca nu v-am votat! Sunteti mai muti decat mumia mormaita de la Cotroceni! De ce votul romanilor a ajuns asa, o chestie consultativa, o vrajeala? Cu 45% si cu Tariceanu (care se dovedeste, deocamdata, mai viril – sigur, il ajuta si prodigioasa cariera matrimoniala) in spate, trebuia sa-l ingramadesti pe culoarele de la Cotroceni pe nascut-ingramaditul Iohannis.

2016 e ca 2012, cand USL a castigat alegerile cu 70% ca sa stea patru ani in joc de poignet, ca acolo se monteaza catusele, pe la DNA. Bravo, PSD! Ai lideri de exceptie! Dragnea si Ponta sunt jenibili ca nemtii si francezii. A navalit camionul mortii pe Promenade des Anglais? Sa vina un camion si la Targul de Craciun de la Berlin!