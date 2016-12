Dragnea mananca sarmale de berbec. Si cat te-am menajat, Liviule!

Marele talent Dragnea se crede subtil. Avangardist. Face experimente fonetice cu noi. Mananca sarmale de berbec. A propus-o premier pe Sevil Shhaideh. Si cat te-am menajat, Liviule! Noi, ziaristii, si statul de drept.

Sevil e fina lui Dragnea. Dar, de fapt, nu e, ca la musulmani nu-i cu nasi, e cu martori, vai, vai, ce inculti suntem! Acum ar fi frumos sa plece reporterii de televizie cu microfoanele (si sorcova) prin sate. “Ia zi, mamaie, pe cine vrea Dragnea sa puna prim-ministru?” Poate ca pe Sevil o duce capul, dar nu-i vina mea ca taranii de pe camp si taranii de oras o vor confunda cu Baiazid. Un premier ar trebui sa aiba notorietate. Sau macar presa sa-l cunoasca. In ignoranta mea, nici n-am stiut ca doamna a fost ministru habar n-am la ce. 45% dintre romani au votat un partid foarte, foarte cunoscut. Pentru golaneala si sacose. Dar cunoscut. Dragnea si mustacioara lui de calif si-au batut joc de votul populimii. Sevil Shhaideh (am scris bine? – ca la pronuntie mai am de muncit) n-ar fi adunat 10 voturi, daca ar fi candidat pe cont propriu.

In cazul in care ma considerati misogin, prezint scuze! Dar mai misogin decat musulmanii mi-ar fi greu sa ma dau, fiindca ei au in spate o istorie de injosire a femeilor. Sunt curios ce parere au musulmanii din Romania sau de oriunde despre desemnarea doamnei Shhaideh.

Ar mai fi o ipoteza. Dragnea se suspecteaza de umor. O fi incercat sa-l ia la misto pe sasul elocvent ca un Trabant. Dar sifonierele nu zambesc. Se exprima prin scartaitul de balamale. Sa presupunem ca doamna Shhaideh va fi premier. Bine ca am scapat de Dancu! Nea Vasile Somnifer ar fi mutat capitala la Cluj. Doamna Shhaideh s-a afirmat (oare?) la Constanta. Prefer balcanismul de la mama lui -combinagelii de Cluj.

Ambasadorul Germaniei nu protesteaza? I-o fi frica? Nu cred.