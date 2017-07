Dragnea e “pa, la revedere!”

Politica, la zi. Ce cred, ce stiu, cum vad.

Iohannis. Sasul elocvent ca un Trabant vorbeste mai bine engleza decat romana. La intilnirile cu Trump si cu secuii a fost stralucitor. Cand a refuzat drapelul secuiesc si l-a scos pe al nostru a dat dovada de clasa mare, dar au lucrat bine si securistii, care au anticipat manevra. Am citit ca are tot timpul un steag la el, dar nu mizez pe idee. Nici Vadim n-avea drapelul la purtator! Dupa intilnirea cu Trump, presa americana a scris ca al nostru jongleaza cu o engleza peste a lui Trump. Iar jocul facut in America – tovarasie cu yankeii si cu U.E. mai subtire – a fost de mare clasa, de rara finete. Iohannis s-a pregatit bine doi ani si banuiesc ca are un merit esential si Bogdan Aurescu. America e interesata de doua porturi din Europa, Constanta si Gdansk, si se va face autostrada Constanta – Gdansk. Plus baza NATO pe arcul Corbeanca – Buftea, numai cu soldati americani, polonezi si romani. U.E. – la vale, U.E. e pentru tefelei! Cu toate astea, in 2019, Romania va avea presedintia U.E. Simbolic, la misto, dar o va avea. Cine va sta la prezidiu? Iohannis. In 2019 il vor vota si pesedistii.

Mihai Tudose. Ar trebui sa fie recunoscator propagandei tefeliste, pentru ca el a pornit de jos, a luat-o de foarte jos si, orice ar face, Tudose e pe plus. Noul premier nu-i un tiriplici bruxellez, ca Grindeanu. E baiat crescut in cartierul Brailita si deja l-a incalecat pe Dragnea. Mi-a placut cum i-a taiat sonorul lui Daea (mesajul a fost “sssst, ca cine stie ce enormitate mai scoti din tine!) si cum a zis de noua sefa de la ANAF – “daca e sa fie, ne curatam impreuna!”

Dragnea. A terminat Politehnica, la Bucuresti, pe vremea lui Ceausescu, a stat la caminul studentesc, nu inteleg deloc de ce pute inca a taran. Un taran paralizat de frica. Si va avea viata grea la toamna, in procesul cu Bombonica. El n-a facut mare lucru, infractiunea lui e frecventa in politica europeana. Mai ales in Franta. Chirac, Fillon, Juppe (doi ani cu suspendare), Melenchon si Marine Le Pen si-au angajat rudele si au ajuns in fata judecatorilor. Marine Le Pen are de inapoiat 360000 de euro Parlamentului European. Si eu mi-as angaja tot rudele si prietenii, ca doar n-as lucra cu dusmanii! Dar Dragnea nu a recunoscut in instanta o chestie evidenta. Chiar daca ia cu suspendare, se duce, ca mai are o pedeapsa cu suspendare.

Dan Voiculescu. Daca as fi in locul lui, l-as pune pe Mircea Badea director. Dar nu la Antena 3, ci la Antena 1. Ce epurari pe criterii muzicoase si de maimutareala ar face Badea! In timp ce Badea s-a luat cu toti in piept, in pumni, si-n p, si-n p, si-n p pentru Voiculescu, zdrentele cantacioase de la Antena 1 incasau bani de la Voiculescu si rezistau, rezistau – rezista-le-ar in gat! – in Piata Victoriei. Primul pe care Badea l-ar da afara sunt convins ca ar fi limbistul desavarsit Mihai Bendeac. Parodiangiul (fizionomia mobila e singurul lui atu) s-a filmat in timp ce lingea o jartea pana la sterilet.

Victor Ponta. Cadavru politic. E baiat destept, dar nu-l haleste nimeni afara, pacat de el.

Traian Basescu. De cand familia lui e lovita cu buzduganele (dosare penale) cu care isi pocnea el dusmanii, Basescu a devenit cel mai mare antibasist. Scriu ceva in premiera. Daca nu-i adevarat, prezint scuze de acum, nu trebuie sa ma dea Basescu in judecata. Mi-a povestit cineva ca i-ar fi spus “dar ati promis, domnule Basescu, v-ati dat cuvantul de onoare!” La care Basescu: “ma cac in cuvantul meu!” Genial, istoric. “Ma cac in cuvantul meu!”. Macar e sincer. Altii fac acelasi lucru si nu recunosc.