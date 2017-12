Dragnea, bolovanul care trage PSD la fund

Dragnea este un personaj amfibiu si vascos, am mai scris asta. Si ca sa raman in regim lacustru, Dragnea a devenit bolovanul care trage PSD la fund.

Tudose si Firea se cearta pe Piata Victoriei din cauza lui Dragnea. Nasul tefelistilor este cel numit, inclusiv de catre dusmani, Daddy, o porecla nepotrivita, pentru ca il umanizeaza. Ordonanta 13 a generat tefelismul si a tranformat PSD in cel mai incapabil partid de guvernamant din istoria Romaniei. PSD este la Putere si tara o conduc unii pe care nu i-a votat nimeni. Iar cele mai vocale persoane din PSD sunt niste amazoane de partid usor trecute, efectul fiind mai degraba comic. Firea confunda Capitala cu sufrageria ei si vrea sa inghesuie totul. Face Targuri de Craciun, piste pentru biciclisti, benzi de circulatie pentru autobuze – intr-un oras cu drumuri inguste si parcari nexam. Daca mai castiga Firea un mandat, vom avea transatlantice pe Dambovita. Si Disneyland. Si Jocuri Olimpice, eventual editia de iarna, urmand ca sportivii sa sara cu schiurile de pe o trambulina improvizata pe Interncontinental si sa planeze pana in biroul flegmaticului Tudose. Ma uit asa la nea Tudose zeflemistul, dom’le, ce morga britanica afiseaza, ce umor de lord care a luat cuviincios la bord! Si indata imi amintesc ca, in Braila lui, ca si la Sulina, pe vremuri, se stabilisera si englezi. Nu stiu daca s-au izbit de arborele lui Tudose, dar asa lasa de inteles atitudinea premierului.

Dincolo de consideratiile astea si de incidentele de pe 1 Decembrie, din Piata Victoriei, e clar ca situatia se poate detensiona intr-un singur fel. Prin demisia lui Dragnea. El este obiectul muncii pentru tefelisti si le va fi greu sa se regrupeze, pana dupa anul nou.

Cateva cuvinte si despre sinistra comparatie Piata Universitatii 1990 – Piata Victoriei 2017. Manifestantii din Piata Universitatii nu erau ocrotiti de Securitate. Manifestantii din Piata Universitatii au fost arestati si batuti, dupa ce minerii le fragezisera oasele. Manifestantii din Piata Universitatii erau indumnezeiti sau pe cale de imbisericire, acolo se zicea Tatal Nostru in genunchi, iar in balconul din Piata vorbeau, seara de seara, preoti. Manifestantii din Piata Universitatii strigau “Toata lumea in genunchi, comunistii in picioare!” – nu voi uita asta, fiindca am venit o data in pantaloni albi. Manifestantii din Piata Universitatii citeau carti – ce straniu suna “citeau carti”! Tefelistii sunt altceva. Niste neomarxisti atei, care citesc facebook. Acum voi exagera un pic, dar la cat exagereaza comunistii astia noi, nu conteaza. Cand ii vad pe tefelistii pilotati cu ajutorul facebook, imi aduc aminte de epurarea bibliotecilor, din anii ’50, si de versurile lui Emil Manu “Vor incalzi cu opera lui Kant/ Baracile cu inimi reci de tus/Si vor tocmi suporturi de caciuli/Din Pasarea Maiastra a lui Brancusi”.