Doar Alina Gorghiu lipsea!

In fiecare decembrie, (re)apare o ticneala, la televizii. Moderatorii se copilaresc, desi erau puerili fara sa faca vreun efort, si ne spun ce si-ar dori ei sa le aduca Mos Nicolae, Mos Craciun si alti eroi de sezon. Dupa ce se arata preocupati de bunastarea si sanatatea poporului, realizatorii de tocsoaie ne prezinta invitatii.

Duminica seara, la Realitatea TV, in rol de cadou a fost tanarul casier care a ocupat functia de ministru al sanatatii, in paradisiacul guvern tehnocrat. Cat l-am urmarit (patru minute, pana a inceput serialul “Umbre”, pe HBO), a spus numai lucruri interesante, ce mi-au amintit de sistemul medical din anii ’80, cand procurorii anchetau ginecologii si femeile care avortau. Eu, spre deosebire de reformatorul imberb, am prins perioada si am simtit in buzunar, dar mai ales in suflet (teama, insomnii) ce inseamna teroarea comunista. Citez din baiatul asta, ii fac onoarea. “Ministrul Sanatatii poate lua informatii de la SRI, ca are acces la ele”. Incurajator, nu? Chiar dragut. N-am terminat. “Sa raspunda directorii de spitale in fata autoritatilor statului, pentru listele de transplant”. Adevarul e ca doar procurorii care au terminat, eventual, Colegiul National de Aparare pot stabili daca un pacient e compatibil cu un organ provenit din alt trup. Mi-a placut si limba romana a domnului ministru. La domnia sa, doar cacofonia e mai inaltatoare decat dezacordul. “Daca competenta si buna credinta nu este de gasit.”

Iar daca va era dor de Alina Gorghiu, o puteati redescoperi tot la Realitatea. Aceasta mamica zvapaiata ca o duduie ne-a explicat ca rolul presedintelui Iohannis trebuie sa fie puternic, sasul elocvent ca un Trabant fiind singurul in masura sa numeasca sefii institutiilor de forta. Si pe urma a recitat niste encomioane la adresa justitiei in forma actuala. Mi se pare normal sa vrei judecatori si procurori cu putere de Dumnezei, din moment ce esti o virgina in raport cu Statul. Presa a dezvaluit ca tatal Alinei Gorghiu a fost director la Electrica pe vremea lui Tariceanu (“comunistul de la ALDE), ca impetuoasa anticorupta a primit contracte de avocat de la aceasta firma furajata cu bani publici, ca a fost asociata cu Pinalti, ca a avut legaturi cu AVAS si cu imaculata Camera de comert a lui Mihai Vlasov. Ei, si ce? E ca in viata sentimentala. Prima, a doua, a treia si a patra oara nu conteaza, initierea nu se pune la socoteala.

Dar cel mai frumos cadou de la Mos Nicolae l-au primit deputatii si senatorii USR. La acesti provocatori, Mos Nicolae vine zilnic, de mai bine de un an, de cand au transformat ei Parlamentul intr-o gradinita. Niste infantili isi filmeaza colegii cu telefoanele mobile, iar fraierii aia se lasa hartuiti, umiliti, pentru ca asta e consemnul in PSD -“nu va atingeti de ei!” Si am informatii, nu fabulez. Dar cine a zis ca trebuie pocniti mitocaneste? Eu nu vreau sa dau lectii, dar am vazut multi papagali plangand din senin.