De “Pe marile bulevarde ale fotbalului” pe Rambla fotbalului

Dupa calificarea Romaniei la europenele din 1984 (doar opt echipe ajungeau, atunci, la turneul final), Ioan Chirila i-a dedicat lui Mircea Lucescu o carte, “Pe marile bulevarde ale fotbalului”. O stiam ca pe comentariile invatate pentru treapta intai. Gino Iorgulescu era “jandarmul cu manusi albe”. Rednic – “elevul cu chipiu”. Hagi – “bobul de piper de la Limassol”. La 14 ani n-avea cum sa nu-mi placa Ioan Chirila.

Saptamana trecuta, fiul lui Ioan Chirila a naufragiat de pe marile bulevarde ale fotbalului (i-am facut un compliment, fiindca n-a trecut niciodata pe vreun caldaram blazonat) pe Rambla fotbalului. Nu-i vorba despre Rambla veche, aceea pe care coborai din Plaza Catalunya in Port Vell, ca sa o iei la stanga, spre Port Olimpic. Ionut Chirila a esuat pe ultima Rambla, pe Rambla apocaliptica, alaturi de un ziarist care i-a luat un interviu hapciupalitic. Daca n-as sti ca sunt baieti seriosi, as gandi ca Ionut si domnul anchetator “au tras ceva pe nasoase si apoi s-au dat cu sania pe Rambla”, dupa cum mi-a zis un nene dezinhibat din fotbal. Dar cum sa faca Ionut asa ceva? Acest mare antrenor este si un prestigios business man, dumnealui se ilustreaza si in calitate de vanzator avangardist de pantofi. Are magazinul in portbagaj si singura sa legatura cu fotbalul este cizmaria. In timpul meciurilor jucate de echipele antrenate (chinuite) de Ionut, spectatorii striga spre el “Capello, patroane, da-mi un 42! Dar sa fie talpa de talpa!”

In interviu, Chirila incearca sa ii transforme in distrugatori de meserie, in maleficii neamului pe niste oameni deloc polemici si eminamente constructivi. E vorba despre familia Lucescu (Mircea si Razvan) si despre facatorul de ziare si ziaristi Ioanitoaia. Mircea Lucescu a castigat cupe europene si a jucat de multe ori in fazele superioare ale acestor competitii cu echipe de la marginea geografica a Europei. Tot Mircea Lucescu a inventat jucatori pentru vreo sapte echipe nationale. Razvan Lucescu a facut Rapidul european, eliminand Feyenoord, Hertha Berlin si Hamburg.

Frumusetea si ilaritatea interviului sunt date de faptul ca bezmeticul Chirila ii injura pe niste creatori, dar il elogiaza pe actualul presedinte al FRF, un veleitar de larga recunoastere europeana. Si, vorba lui Ioanitoaia, se lauda de 30 de ani ca a crescut nu stiu ce generatie la Dinamo. In realitate, a crescut o generatie tragica. Unii fotbalisti s-au prapadit tineri, iar altii, pentru ca au fost dopati ca niste cai (nu i-a dopat Chirila, desigur!), au facut hepatite sau le-a mai crescut un picior, intre celelalte doua – lumea fotbalului stie la ce anomalii ma refer.

Chirila a mai elucubrat ca Mircea Lucescu l-a blocat pe el ca sa-l favorizeze pe Razvan. Aha, da, da! Va inaintez niste elemente statistice! Confirmate, filmate! De fiecare data cand Razvan Lucescu a anuntat ca paraseste o echipa, conducatorii si fotbalistii s-au rugat de el sa ramana, iar despartirile au fost emotionante. Pe conflictualul si incompetentul Chirila l-au dat afara, de obicei, fotbalistii. Ultima data s-a intamplat la Targu-Mures. Jucatorii s-au dus la conducatori si au spus ca nu vor mai intra in vestiar daca ramane Chirila.