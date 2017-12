De la Johnny Hallyday la cantaciosii tefelisti

Sambata, “un fragment din viata Frantei a disparut” (Nicolas Sarkozy). Johnny Halliday a fost depus la L’Eglise de la Madeleine.

Un milion si jumatate de francezi s-au revarsat in Place de la Concorde, scurgandu-se spre Tuileries, apoi peste Sena, pe Boulevard Saint – Germain sau pe Rue Royale, spre Place Vendome. Fluviu uman ca la intoarcerea din campaniile napoleoniene. Lacrimile, emotia, culoarea si muzica Parisului din filmele secolului trecut. Capitala lumii vechi a adus un ultim omagiu rebelului rasfatat. Presedintele Macron a amintit de vorbele lui Victor Hugo, “une force qui va”, si avea dreptate. In ciuda invaziei – stiti la ce ma refer – Parisul rezista. In timp ce vorbea Macron, cameramanii au panoramat Place de la Madeleine si am vazut, pret de doua secunde, fatada Art Nouveau a restaurantului Lucas – Carton, unde te poti regala cu cea mai buna rata din lume. “Canard apicius”, adica rata coapta cu miere, menta si ierburi din Provence. Invadatorii nu vor cunoaste niciodata La joie de Vivre et de Manger a Parisului. A fost pentru prima data cand l-am apreciat pe Macron. Era insotit de stravechea sa nevasta. Ousorul francez a venit cu gaina galica. Atunci cand Macron, fost fotomodel pentru revista Garcon, a deschis gura, a fost fluierat. Si a incheiat facand un milion si jumatate de oameni sa planga. Discurs in franceza marilor scriitori, spalat de pasareasca corporatista – cacofonia merge. Mare, impresionant orator! Si periculos, ca toti conducatorii cu talent retoric.

Credeti ca Dragnea ar reusi sa zdruncine inimioarele tefelistilor? Scuzati-ma ca am bagat Les etoiles de Paris in deschiderea categoriei Combinagiul si Jenibilii. Acesti intelectuali tefelisti, care isi lanseaza mesaje ca hapciupaliticii, cu luminitele telefoanele, dar debordeaza de inteligenta, desigur, ei bine, acesti mici tortionari neomarxisti din Piata Victoriei au si ei lideri din randul lucratorilor cu muzicoasa. Dar respectivii nu sunt artisti, ci cantaciosi. La Paris erau ceremoniile pentru Johnny Hallyday, iar la noi Targul de Craciun din Piata Constitutei. In fiecare seara alti dilibadisti, platiti de eminenta toapa Gabita Firea cu zeci de mii de euro – bani publici. Mizeria asta o fac si alti primari pesedisti si complexati. Platesc un stol de afoni, care pe urma ii injura. Daca ar fi smecheri, primarii i-ar pune pe cantaciosii tefelisti sa pitigaiasca, inainte de a semna contractele, articolul 61 (1) din Constitutie: “Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii.” Puuuuunct! Dupa recitare si inregistrare, ar trebui sa-i oblige sa strige, intr-un picior, si un “Traiasca PSD !”, si sa-i ameninte ca filmuletele vor ajunge pe youtube, daca privigheciorile tatuate mai instiga lumea, in Piata Victoriei. Sa ii voteze fanii pentru Parlament si pe urma sa lanseze cantaciosii triluri despre “legile justitiei”. Nu mai poate poporul roman de legile justitiei si de alte izmeneli ale Monicai Macovei.