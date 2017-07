De ce fluiera tefeleii in biserica

Decat sa strang ostentativ, afectat pungi de plastic si peturi prin munti, prefer sa fumez o tigara normala si sa-i dau fumul in nas unui ecologist oengist. Asa sunt eu, defilez pe cont propriu si pe contrasens cu defilarea oficiala. Pe vremea lui Ceausescu, oengistii biciclozauri si in trend ar fi demarat, la sfarsit de iulie, pregatirea pentru defilarea de 23 August.

Acum, trendul e sa fluieri in biserica. E adevarat, exista homosexuali printre preoti, ca in toate mediile unde barbatii stau cu barbatii (armata, puscarie, cantonamente, camin).Tot printre preoti se gasesc destui derbedei lacomi si libidinosi. Acum am auzit ca unul facea si bisnita cu haine. Si tot asa. Cat despre naravurile sau barbile soioase ale preotilor – ma scarbesc si pe mine. Cand m-am insurat, preotul de la biserica aflata vizavi de Liceul Caragiale (nu stiu cum se cheama parohia), pe Dorobanti, mirosea a bautura. M-a intrebat daca “esti de la Sintesti?”, un sat de tigani. Iar cand mi-a dat “Painea si Sangele Domnului”, mi-a udat gulerul camasii cu vin rosu. Dar nu are nicio vina Biserica pentru chestia asta. E ca si cum as scrie eu ca literatura e o tampenie pentru ca am citit cateva carti proaste.

Reteta noii Securitati e simpla. In Romania sunt cateva mii de preoti. Gasim saptamanal, la Carei, la Tecuci sau la Oltenita cate o spurcaciune ca Pomohaci si zicem “ia uite, dom’le, la ce jeguri ne spovedim, cine ne ia banii, fara chitanta!” Pai, ba, baieti, n-ati zis voi ca homosexualii sunt cetateni de nadejde? Atunci nu considerati ca ar trebui sa redefinim si expresia “perversiuni sexuale”? Intreb, ca nu vreau sa fiu sententios. Homosexualitatea e bazata sau nu pe perversiuni sexuale ? Sexul anal si sexul oral mai sunt sau nu mai sunt perversiuni sexuale? Homosexualii se iubesc si altfel? Ca nu ma pricep, trebuie sa aflu si eu ce fel de oameni vor sa adopte copii.

Vrajeala asta cu “homosexualul e minunat”, dar “preotul homosexual e o jigodie” mascheaza, repet, un atac la temelia societatii. Sunt torpilate Religia, Familia si Organizarea Statala. Iar tefeleii – ca gastele! Ii indoapa Securitatea cu ce graunte vrea. Daca tot sunteti gansaci, eu propun sa imitati Polonia. Acolo, s-a votat in Parlament (poate se va reveni, la presiunea strazii, fiindca s-a speriat si presedintele lor) ca legislativul sa controleze Justitia. Asta inseamna ca parlamentarii din partidul de guvernamant- niste combinatori, dar fiecare dintre ei cu zeci de mii de voturi in spate – le-ar putea impiedica sa faca abuzuri pe niste tarancute obscure, care-si zic magistrati si sunt manevrate de niste securisti pe care nu i-a votat nimeni. Asa sunt magistratii si securistii de la Varsovia, nu de la Bucuresti, unde ii iubim, dar ce credeati? Totusi, in manualele despre istoria Romaniei moderne apar parlamentari (Kogalniceanu, Titu Maiorescu, Iorga, Goga), nu sefi de servicii (un Moruzov, un Cristescu) sau procurori ( nu-mi vine niciunul in minte). Nu va place PSD, tefeleilor? Perfect, sa-l schimbam! Dar nu cu USR, un partid al gogomanilor isterici, un experiment esuat al Securitatii. Sa punem un PNL condus de liberali adevarati, care sa sustina mediul de afaceri, nu represiunea!