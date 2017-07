Daddy Dragnea e fiul ploii

Ce Daddy, care Daddy, de unde Daddy? Al cui Daddy e Dragnea? Observ ca toti cei pe care ii sustine el se curata sau il tradeaza. Daddy Dragnea e fiul ploii. Si nepotul neputintei. Si fratele jenibilului.

Un copil din flori al inteligentei si al lui Dragnea vrea sa dea 40000 de euro, fonduri europene, somitatilor care nu sunt nici studenti, n-au nici serviciu. Daddy promoveaza, astfel, meritocratia celor care au picat bacalaureatulul. Are dreptate. Azi, e mai greu sa iei bacul decat sa intri la Medicina. Foarte multi patroni mici si mijlocii din Romania, unii dintre ei baieti inteligenti, dar ai nimanui, au dat faliment, iar Statul a fost spectator. Pentru ziare si edituri, Statul n-a miscat o unghie roasa, dar au dat in onicofagie (boala celor care isi rod unghiile) magnati de presa si editorialisti celebri. Altii au chelit. Cristian Tudor Popescu, de pilda, a chelit si pe sub pielea tartacutei cat o minge de tenis atomica. Dar Statul incearca sa salveze repetentii si lenesii, transformandu-i in oameni de afaceri. Primul lucru pe care il vor face va fi sa-si ia, pe banii firmei, ultimele modele de smartphone. Pe banii firmei de pacanele, am uitat sa precizez. Ospatari si tinichigii n-avem, vorba lui Basescu. Pestele din Marea Neagra n-are cine sa-l scoata, foarte bine fac turcii si bulgarii ca ne fura sturionii. La o cherhana din Dobrogea a venit sa se angajeze un taranus si, inspirandu-se de la picolii care, dupa doua zile, ii arunca, sefului de carciuma, servetul in fata, taranusul l-a intrebat pe patronul pescariei daca il doteaza si cu smartphone. Ca el d-aia se angaja, ca sa se traga in selfie cu delfinii. Acestia sunt abonatii la trai dulce ai individului amfibiu si vascos, ca sa ramanem in atmosfera de dat la peste. Apropo, cred ca paginile cele mai izbutite, din literatura romana, dedicate luptei duse de pescari cu Marea dezlantuita, le-a scris Petru Dumitriu, in romanul proletcultist “Pasarea furtunii”.

Daddy, esti cel mai slab sef al PSD! Ponta era mai citit si mai umblat ca tine. De Nastase nu mai amintesc. Ce nu reusesti tu tropaind si asmutind opozitia rezolva Hrebenciuc fara sa se prinda nici colegii de partid. Bine, Hrebenciuc, care n-a fost presedinte, dar a fost creier al PSD, e fascinant. Stiu exact ce sustin si ii rog sa ma contrazica doar pe cei care au stat, macar o data, la o cafea si o sueta, cu Hrebenciuc. Dragnea are o smecherie de vampiras judetean, dar comite gafe uriase si ii lipseste flerul in politica mare. Circul din Piata Victoriei e creatia lui Dragnea, insa individul amfibiu si vascos n-a impus Legea Amnistiei, ci a ingropat-o. Iar Grindeanu era simplu de citit numai dupa zambetul care ii inconvoaie profilul, din orice unghi il fotografiezi. Nu e neaparat tradator. Are fata de Ianus, s-a nascut prieten cu dusmanul.