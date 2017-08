Daca noi avem Autostrada Soarelui, Coasta de Azur ce mai are?

Pe cea mai acrobatica si parlita autostrada din Europa, Bucuresti – Constanta, inca au loc, vara, dopuri de circulatie, mai ales din cauza prostoboilor care stau la coada sa plateasca la Fetesti, in loc sa o faca in benzinarii sau prin sms.

Excelent! Dar daca limba aia de namol si torpoare se cheama Autostrada Soarelui, atunci Autostrada de pe Coasta de Azur, care vine dinspre Genova si ajunge pana la Aix-en-Provence, ce nume ar merita sa poarte? In sudul Frantei, traficul este de 10-15-87 de ori mai aglomerat. La punctele de taxare, sunt cate sapte-opt palarii de plastic pe sens, unde arunci fisele, aproape din mers. Din doi in doi kilometri, soferii sunt invitati sa caute frecventa postului de radio al autostrazii, care nu este deloc unul de pedagogie rutiera. Muzica si, cand e cazul, anunturi despre fluxul autostrazii. “Cu cinci kilometri inainte de iesirea spre Cannes, bouchon (dop de circulatie)! Veti sta in bouchon 15 minute”. Totul controlat, lumea calma si in siguranta. Daca nu prinzi radioul, te ajuta panourile electronice. “Ralentissez (incetiniti!) inainte de Nisa, intre Cagnes sur Mer si St.Laurent du Var (important port de agrement, cu ambarcatiuni ale milionarilor, restaurante de lux, dar si cel mai reprezentativ mall al Nisei, Cap 3000, cu galerii Lafayette) – bouchon pe 1,8 kilometri”. La Monte Carlo, bouchon de o jumatate de ora inainte de Eze (aflat in Top 3 sate provensale, conform ziaristilor englezi de turism, alaturi de St.Paul de Vence si Menerbes, asezare devenita celebra datorita scriitorului Peter Mayle). La Eze – castelul medieval Chevre d’Or, cu gradini botanice suspendate, statui, fantani, galerii de arta contemporana, magazine de moda, restaurante cu vinuri nobile (si 2.000 de euro sticla) si piscine de unde poti admira Monte Carlo de sus. Nu iesi prin Eze, te duci spre Italia, cobori prin Menton, traversezi rue Panait Istrati, treci prin Beausoleil si ajungi in Monte Carlo. Parcarea de la Casino are sapte-opt etaje subterane, sapate in stanca. Prima ora libera, pe urma 2.40 euro ora. Vizitezi Casinoul – opera Garnier in miniatura, petreci un ceas la Cafe de Paris, cea mai blazonata cafenea a Europei (unde preturile nu sunt cu mult peste paduchelnitele din Dorobanti) si platesti doar 2.40 parcarea. Pana si militenii sunt domni la Monte Carlo. Am facut eu o ghiorlanie – m-am impacientat si, la o intersectie cu rond, care ducea spre Palatul lui Rainier, am luat-o prin stanga – iar agentul de circulatie m-a prelucrat un sfert de ora, a ridicat tonul, m-a amenintat ca imi da amenda, 370 de euro, dar m-a lasat sa plec. Pentru aceeasi magarie, la Antibes, am fost sanctionat pe loc, fara discutii, cu 90 de euro. De unde diferenta? Agentii de rutiera din Monte Carlo au ars-o intr-un fel de team-bulding la Mamaia, pe vremea lui Mazare, si n-au uitat noptile agreabile si gratuite cu Pamelele noastre.