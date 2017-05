Congresul tefeleilor din USR

Uniunea Sandilailor din Romania (USR) se pregateste de primul congres, care va avea loc in week-end. E un partid de oameni mandri, independenti. N-au proprietati, n-au Dumnezeu, n-au nimic de aparat. Chiar si hainele de pe ei sunt luate in rate. Tefeleii merg la serviciu cu autobuzul si sambata fumeaza trabuc, in Centrul Vechi. Dar se dovedesc foarte inteligenti. Muncesc la multinationale in folosul bancherilor. Nicaieri in lume proprietarii de sclavi nu au fost mai iubiti ca in Romania.

Tefeleii din USR au gresit palatul. Locul lor nu era la Palatul Parlamentului, ci la Palatul Pionierilor. La cercurile de aeromodelism, de pirogravura, de karting, de olarit, de paparazzi (asta ca sa ne “updatam”, pentru ca puerilii isi pozeaza colegii, in Senat si in Camera Deputatilor), de maini indemanatice. Dupa cum se imbujoreaza liderul lor, cred ca e foarte indemanatic, incluzand aici nuantele multiple ale acestui cuvant, de la dragostea pe cont propriu la modul in care retrage el contestatiile, inaintate Primariei, pentru PUZ-uri. Deschid o paranteza. Firea lui Pandele e mai infantila decat useristii, cu pistele ei pentru biciclozauri sau cu iepurasii de dimensiuni faraonice, pusi in parcuri. Am inchis scarboasa paranteza.

Si acum, sa ne veselim cu tefeleii! La o multinationala s-a facut al enspelea concurs, ca tefeleii sunt tinuti in stare de perpetua competitie, ca sa se creada importanti si sa uite ca slugaresc pentru banca. A castigat un departament cu denumire imposibila. Neoutecistii au fost premiati. Va inchipuiti ca le-a dat multinationala un kil de branza sau macar un ulei de frecat lantul bicicletei? Adica o chestie de luat acasa? Nu. Corporatia i-a dotat cu niste aparate, ca niste pagere de montat la bracinari, care numara pasii. Cine face cei mai multi pasi pe covoras castiga, daaaaaa, castiga din nou! Ce coafor e multinationala, ce spalare industriala de creiere!