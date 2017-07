Centrele de Excelenta ale FRF, o prabusire mareata

De vreo doi ani si mai bine tot scriu ca aceste Centre de Excelenta pentru juniori reprezinta un fiasco glorios, supeeerb, supeeerb! Iar ziaricii ocoliti de fler si de informatii taceau, taceau, taceau. Ei sunt la nivelul cetatenilor destoinici care beau bere la pet, acasa, in fotoliu, si aplauda arestarile.

Insasi titulatura este una pretios – gongorica, pentru ca excelenta se potriveste cu mucosii ca alaptatul cu batranetea. In stilul neoutecist deja cunoscut, fara pic de discernamant, a fost preluata si prost adaptata, trantita ca o pleasca, o titulatura de extractie bruxelleza. Fiecare popor cu specificul lui, exista si transplanturi nereusite, micii investitori francezi, de pilda, defineau, inca de acum 30 de ani, “buna guvernanta europeana” ca pe o aberatie venita de la “nos amis les cons a Bruxelles”.

FRF a infiintat centrele astea de caterinca si mistocareala cu budinca la Timisoara, Deva, Targu Mures, Buzau. Geme Buzaul de atata excelenta! E orasul care l-a dat pe Bodescu, izbutitul sef de cancelarie al presedintelui FRF, si daca nici Bodescu nu le are cu excelenta, atunci nu le au nici Beckenbauer si Zidane! Pilonul principal al excelentei de susanea a fost Targu Mures. Stiind ca aceste centre nu au primit CIS (certificat de identitate sportiva), asadar sunt lipsite de viitor, mai mult, functioneaza ilegal, se pare ca propagandistul detasat la FRF l-ar fi contactat pe primarul din Targu Mures, informandu-l neoficial ca federatia se spala pe maini de dugheana doldora de excelenta din mijlocul Ardealului. Dar ar vrea sa o faca discret, fiindca e in campanie electorala si nu isi poate asuma inca un esec. Fiecare centru de excelenta a tocat cam 250000 de euro pe an. Fiind baiat bun, nu inmultesc un milion de euro cu trei ani si ceva, ca pravaliile de splendoare si decadenta n-au fost deschise de Ciurli Burli chiar din prima zi de mandat. Inmultesc un milion doar cu doi ani. Isi permite FRF o paguba de doua milioane de euro? Isi permite sau nu isi permite, lui Mitrea Cocor cu wireless i se permite! Curtea de Conturi ce parere are despre aceste ctitorii ale federatiei? Alo, Curtea de Conturi! Buna dimineata!

Lupul cu mustata pudrata de pe banca echipei nationale a fost adus tot pe baza de mimetism. “Trebuie sa copiem modelul german”. Dar am copiat modelul Reeperbahn, o strada vesela din Hamburg. Daca era nascut cu vreo 40 de ani mai devreme, cred ca neoutecistul de la FRF ar fi avut, la varsta lui de acum, minimum doua reciclari in URSS si ar fi mustrat elementele recalcitrante, in sedintele de partid, cu expresia (am furat-o de la marele ziarist Constantin Dinu) “cu oameni ca voi, nu-i mai intrecem noi pe americani!”