Ce Ziua Marinei, ce Constanta? Capitala culturala europeana Sibiu!

Sambata dimineata m-a trezit un prieten, patron de hotel in Mamaia.

M-a luat repede: „Tine-te bine! A venit o taranca umflata in receptie. «Odai goale aveti?» Da, avem camere libere! Cand s-a apucat sa completeze formularul de cazare, basoldina bucolica a vrut sa stie daca trebuie sa treaca si «ce numar am la poarta, ca ulita am scris-o. Apoi, om mere sa ne bronzalim!» Ghici de unde era!“. M-am prins imediat. Din aristocraticul, din habsburgicul judet Sibiu.

De Sfanta Maria, de Ziua Marinei, se va organiza Marea Inghesuiala de pe Litoral. Tare mi-e teama ca presedintele elocvent ca un Trabant va lipsi, ca in anii precedenti. Absenta lui mi s-ar parea normala. Ce respect sa aiba pentru Marina teutonul mutalau? In Marea Neagra sunt sturioni care dau icre negre, nu materie prima pentru sorici si caltabosi. Plus ca e un om care va intra in istorie. Este cel mai important primar al Sibiului. Dupa Nicu Ceausescu. Iar Sibiul cultural chiar nu-i un oras oarecare. Centrul vechi are 100 de metri liniari. Daca-l intrebi pe Salamul sasesc de la Cotroceni cum arata un guvid, itti spune ca e cat un wurst. Sigur, prima doamna ar reusi sa eclipseze nimfele botoxate si sirenele siliconate de pe plaja. Cred ca sotia oratorului e singura sibianca fara colacei intre sani si solduri.

Am o rugaminte. Nu s-ar putea ca macar jumatate dintre turisti sa se duca, si de Sfanta Maria, dar si la sfarsitul saptamanii viitoare, in capitala culturala europeana Sibiu? Stiti doar ca sunt obiectiv, ca traiesc din impartialitate, ca respir echidistanta. E foarte frumos Sibiul. E o capodopera urbanistica. In comparatie cu Lehliu. E si peste Urziceni. Dar pana sa ajunga la nivelul atins de Slobozia si Fetesti, mai are nevoie de cattiva primari care tac profund, gospodarsste. Aceeasi parere o am si despre Timisoara, oras blazonat de nu stiu ce nobil din familia Savoia. Tare de tot! Unde era Timisoara cand venea Ovidiu la Constanta sau pe vremea lui Constantin cel Mare, cand se facea mozaicul?