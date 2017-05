Ce Te Prostesti, C.T. Popescule!

Ma dau eu destept, dar trebuie sa recunosc ca n-am aflat, pana zilele trecute, ce inseamna tefeleu.

Cuvantul nu e in Dex (inca!), vreo autoritate in calambururi si rebus nu sunt, pe facebook stau putin, asa ca am inteles cu intarziere ca tefeleu inseamna tanar, frumos si liber. Regret ca nu-l cunosc pe autorul acronimului, ca sa-l felicit personal, dar promit ca noul cuvant “tefeleu” o sa-l folosesc la greu, o sa-l tavalesc prin rime si chiar prin smoala cu care le-as face masaj micilor tortionari care sunt impotriva gratierii. Vreti justitie, tefeleilor? Vreti egalitate de sanse? Atunci sa fie plimbati in catuse si oengistii, si managerii de corporatii, si bancherii, si useristii, si securistii, si tehnocratii!

Tot tefeloaica este deja celebra profesoara de romana, care se screme, dand din buze ca din buci, sa convinga alti tefelei ca a fost data afara dintr-o scoala, nicidecum din invatamant, fiindca s-a certat cu primareasa-biciclista a Capitalei. In realitate, tefeloaica gaunos-reformista n-avea chef, n-avea ea chiftele la masele, sa-l predea pe Eminescu. Nu sunt un autohtonist sau un stravechi, m-am aruncat si eu la putoisme din astea. Ca ziarist, ca scriitor, contesti ce vrei. Dar ca profesor faci ce trebuie. Sa-l sabotezi pe Eminescu la ora de romana e ca si cum ai fi profesor de matematica si ai ocoli toate exercitiile si problemele care pretind tabla inmultirii. “Dom’le, sunt certat cu Tabla Inmultirii, ma-ntelegi!”

Una-alta tot de impartit, nu de inmultit, cu Eminescu a avut si un tefeleu consacrat, C.T. Popescu. Tefeleul de varsta bunicilor de tefelei e si el impotriva gratierii, dupa ce s-a imbogatit cinstit, falimentand tot. Prin 2013, Popescu a scris ca Eminescu era ateu, argumentand cu niste versuri din “Imparat si Proletar”. “Religia, o fraza de dansii inventata/Cu a ei putere sa va aplece-n jug” si tot asa. In “Imparat si Proletar” sunt trei personaje. Imparatul, Proletarul si Poetul. Beleaua e ca omul de cultura Popescu le-a confundat, atribuind Poetului discursul Proletarului. Jenibil! Bine ca nu l-a confundat pe Dumitru Tinu cu Fathi Taher! Istorioara proletarului tenisman a facut valuri in baltoaca noastra literara. Criticii au ras de s-au stricat. Unii pe blat, fiindca le era teama de intelectualul Popescu, altii pe fata. Alex Stefanescu (altfel un tip alunecos, m-a mirat atitudinea lui) a strecurat intamplarea intr-o carte.

Exista ingineri geniali, care s-au remarcat inclusiv in arta, si ingineri surubari. Ozenistul in gecuta de fochist e un surubar. Ce Te Prostesti, C.T. Popescule!