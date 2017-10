Bomboane, spaghetti si Pulete esopicul

In urma cu vreo zece zile, “National” a pus pe ultima pagina o fotografie de la Venetia, o diorama de presa grea cat universul contemporan.

Un gondolier si-a filmat clientii si i-a dat pe facebook. Cei patru asiatici din “sicriul plutitor” (exprimarea apartine poetilor, dar la origine chiar asta au fost gondolele) erau cu ochii pe ecranele telefoanelor, tabletelor sau ce naiba or fi prostiile alea. Nu le-a cerut nimeni sa priveasca spre Ca’ D’Oro sau Ca’ Foscari cu ochii pictorului Gheorghe Petrascu. Dar nici sa se plimbe Venetia pe langa ei! Cred ca la Cafeneaua Florian au cerut sushi, iar de la Libraria Sansoviniana au vrut sa cumpere benzi desenate. Este foarte clar ca baietii nu platisera gondola din buzunarele lor. Ii adusese la Venetia corporatia, cu japca.

Imaginati-va ce s-ar intampla daca s-ar inchide internetul, vreo trei luni! Sa ramana doar pentru transporturi, ca sa nu se ciocneasca avioanele. Pensionarii, atat intelectuali, cat si muncitori, n-ar fi foarte afectati. Intelectualii au carti si tablouri, muncitorii poseda robustete interioara. Dar 90% din populatia sub 60 de ani ar muri. Cum sa supravietuiasca tefelistii fara gadgeturi? Acesti panaramezi se mira – avand computerele in fata! – ca africanii se descurca mai bine decat ei in Europa. Dar fac campanii de solidarizare cu liceeanul care refuza sa se tunda. Mucosul (in sens de net, de “viral”) mesianic ne da si lectii, pilde, e un fel de Pulete esopicul.

Tefelismul corporatist reprezinta un fenomen global, care a contaminat si munca bugetara. Va dau un exemplu din Australia, ca sa intelegeti ca inca n-am vazut nimic. Am acolo un prieten policalificat. Fiul lui e in ultimul an, la Politehnica. Regia de apa din Brisbane a organizat un concurs preliminar pentru cateva posturi de ingineri. A durat patru ore. Patru! Cateva sute de candidati pe vreo 10 locuri. Examinatori – 15 manageri. 15! Aspirantii si parintii, oameni seriosi – emotionati. Poate ca ii intreaba cum e cu furtunul, cu robinetul. Ce se intampla daca se sparg conductele din Brisbane? Cat de repede se remediaza situatia? Se gandeau ca li se vor da probleme de fizica. Si a inceput examenul. “Fiecare dintre voi primeste o cutie de spaghetti si o bomboana. Vor castiga aceia care, in patru ore, fac cel mai inalt castel din spaghetti!” Romanul nostru s-a calificat pentru faza urmatoare. Va fi supus unui test si mai complicat, probabil i se va cere sa bage bomboana intr-un pahar cu apa. Astfel, cei 15 manageri il vor descoperi pe Arhimede.

Eu cred ca si examenele de la facultatea de Medicina ar trebui sustinute in stil avangardist. Le citim candidatilor “Moartea caprioarei”. Pe cei care ii ia plansul, ii facem psihiatri. Pe cei impasibili, ii orientam spre chirurgie. N-are importanta ca aia impasibili nu plang din acelasi motiv pentru care nu rad. Fiindca sunt dobitoci si au nimerit la Medicina pe baza de dosar (acum ii zice CV). Examenul de anatomie va fi, totusi, scris, ca suntem seriosi. Subiectul este “Superioritatea homosexualului pasiv in fata fraierului care si-a lasat nevasta gravida”.