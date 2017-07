Blatistii englezi au macelarit-o pe Halep

De ce au macelarit-o? Pentru ca au putut. Pentru ca imperiile nu se fac cu fair-play. Pentru ca nu avea cine s-o apere. Pentru ca Ilie Nastase, predecesorul in tenis si ecoul lui Halep, nu era la Wimbledon. Voi demonstra spre sfarsitul articolului de ce i-am facut blatisti pe englezi.

Despre jocul Simonei n-am pareri. De fapt, am, dar ma abtin, fiindca s-a umplut Romania de exegeti si hermeneuti ai fiecarui pas facut de Halep pe zgura de la Roland Garros sau pe iarba de la Wimbledon. Pana in urma cu doi-trei ani, acesti edificati nu deosebeau Grand Slam de slam dunk si credeau ca tie break e un after shave. De la inaltimea competentei dobandite la fara frecventa, ca seralul e deja o chestiune complicata (“cutare a urmat facultatea pe inserat”, asa se zicea pe vremea cand exista scoala in Romania), specialistii astia s-au grabit se ne explice, dupa incidentele din aprilie, de la Constanta, ca tenisul e un sport pentru oameni distinsi. Asa depistezi habarnistii, dupa locurile comune pe care le folosesc. Cu mare distinctie, englezii i-au tras Halepinei o japca istorica. Au imprumutat o notiune din fotbal, aceea de arbitru gazdar, si au pus un gazdar meserias, chiar un gazdar consacrat. Fiind meserias – meserias si consacrat – consacrat, gazdarul a ciupit-o pe Halep exact in momentele decisive. Nenea arbitru de la Wimbledon parea un discipol al clasicilor romani Velea si Rotarescu, colegii de deplasari ai lui Andrei Vochin, numaratorul de cornere din FRF. Cat despre Miss Konta, ea a facut ce stie. S-a lamentat, a tras de timp, a profitat de zbieretele englezoiacelor nefu din tribune. Ilie Nastase, care are experienta, are amintiri cu englezii, o citise perfect inca de la Constanta. Acum, multi romani au sarit in extrema cealalta, s-au rasucit in stil clasic si o bestelesc pe Konta fiindca e o englezoiaca nascuta in Australia, din parinti unguri. Din partea mea, poate sa fie si bisexualo – biciclista! Eu cred ca se manifesta asa pentru ca are mereu ceva de demonstrat, de aparat, de cucerit – o nationalitate, bani, pozitie sociala sau WTA.

Am promis ca explic de ce ii fac blatisti pe englezi. Pentru ca asa ii stiu de 32 de ani, din 1985. Ca sa ajunga la Campionatul Mondial din Mexic 1986, Romania era obligata sa castige, in ultimul meci din preliminarii, in Turcia (a reusit), iar victoria sa fie coroborata cu o alta, a Angliei, in fata Irlandei de Nord, pe Wembley. Cum sa nu bata Anglia, pe Wembley, tocmai pe Wembley, Irlanda de Nord? N-a batut-o! A fost o remiza diplomatica. In ultima parte a jocului, adversarii nu se mai atacau, iar mingea somnola pe la mijlocul terenului. Atunci, un ziarist a scris “Wembley-ul nu mai e o catedrala!” Wembley si Wimbledon au fost considerate mereu “temple ale sportului” – jenibila expresie! Azi, Wembley, Wimbledon, Welcome Ciordeala!