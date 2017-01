Alina Mungiu va poza in Playboy. Urcata in Stejarul din Borzesti

Nu mai e nici Soros ce a fost. Se cearta copiii lui intre ei. Alina Mungiu s-a urcat cu macaraua in copac (un sequoia altoit cu Stejarul din Borzesti) si a regurgitat ca USR-ul lui Nicusor Dan e partidul SRI.

Din punctul meu de vedere, gratioasa Alina e mai mult sexy decat bine informata, dar sa nu uitam ce rol important au jucat protagonistii lui Orwell in istoria contemporana. Daca playmate-vizionara a nimerit-o, atunci ce mai ziceti? Ar merita sa o cinstim cu un pictorial in Playboy? In loc de colier Hawaii ii punem doi caltabosi si bagam in somaj Photoshop-ul. Nicusoare, nu te vad bine! Cu toata filiala ta din Centrul Vechi (sper ca in week-end ati facut curat la locul de munca si ati tras toata zapada pe derdelusul Nirvana al nasucului), n-o poti inconjura pe Alina!

Haileuhaileuleu, ce distractiv ar fi sa aiba dreptate Miss Mungiu! Nu vi s-ar parea tare ca un olimpic la matematica sa fi fost dirijat intelectual si electoral de un general? Cu liceul industrial. Terminat la seral. Pe vremea mea (sunt mai varstnic decat generalul), tata imi spunea „pune, ba, mana pe carte, ca o sa ajungi la liceul industrial!“. Perspectiva sumbra a industrialului facut la seral nu exista in indemnul lui.

Asta e Romania de azi. Intelligence Service e un fel de Revelionul ospatarilor. Intai luam mai multe trese decat Napoleon sau doctorate si pe urma citim „Baltagul“. La ce i-a folosit Alinei Mungiu ca a citit, la timp, „Baltagul“ si se crede Vitoria Lipan a lui Soros? Alinuta vrea sa ancheteze pe toata lumea, dar va intra ANAF-ul peste ONG-uri. Iute, iute!