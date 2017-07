Adunarea Generala a FRF – Forever Mocangii

Am auzit la Radio Zu, la Buzdugan si Morar, ca Neversea, daca s-ar fi tinut la Galati, s-ar fi numit Neverscrumbii. Daca ar face si guvernul controlat de Dragnea un festival, i-ar spune Forever Mocangii.

In jur de un milion de prostoboi si jmagareze bune de munca refuza sa se angajeze pe salarii de 1500 – 2000 de lei, pentru ca le ofera Statul 1000, ajutor social. Pe cifre, au dreptate. Guvernul te incurajeaza sa cresti tipari si sa-i freci. Diferenta de 100 – 200 de euro o cheltuiesti, la serviciu, pe mancare, tigari, transport, deodorant, after-shave sau farduri, rimel, alte sulemeneli. Cel mai avantajos Program Evergratis este pentru studenti. Gratis non – stop cu trenul! Doamna Firea s-a gandit si la tabere moca, la munte si la mare. Moldoveanca se crede sultan, dar fara nici o baza. De Imperiul Otoman am auzit. De Imperiul Moldovean – nu! Dar acum am aflat-o pe cea mai gogonata! In Programul Forever Mocangii vor intra si cei care dau la facultate! Vor fi cazati in caminele studentesti. In conditiile astea, orice analfabet poate veni la Bucuresti, declarand ca da la Medicina, Politehnica si Conservator, urmand sa stea gratis o saptamana, poate doua, in Capitala. Imi aduc aminte ce eforturi faceau admirabilii parinti din provincie, pe vremuri, ca sa isi aduca la admitere copiii, cum strangeau bani luni intregi ca sa stea, cateva zile, in Bucuresti, la o ruda indepartata sau la o gazda.

In Romania, nu-i rentabil sa muncesti, sa produci, sa platesti si sa obtii suprematia in ceva. Nu. Trebuie sa fii lenes si pervers, iar daca te mai evidentiezi si cu un denunt despre unul care se ridica deasupra ta (ala mai risca, mai combina una-alta, ca pe el Statul nu-l protejeaza, din contra, il incurca), atunci esti cel mai apreciat baiat. Pe sistemul Forever Mocangii functioneaza si adunarea Generala a FRF. Un AJF paduchios sau un club de fete cu doar cinci jucatoare legitimate are un vot, ca Steaua. Daca eu infiintez maine o echipa intr-o scara de bloc primesc iute-iute de la FRF 2000 – 3000 de euro si ghiciti pe cine voi alege! Solutii de schimbare exista. Voturile sa se distribuie ca banii din drepturile de televiziune. Dupa merit! Sau ca numarul de echipe din Champions League. Tot dupa merit, dupa punctele acumulate, ca de-aia are Italia mai multe ambasadoare decat Luxemburg. Sau ca locurile din Comitetul executiv al FRF. Dupa merit, normal ca dupa merit, Liga 1 poseda cat Liga a doua si a treia, impreuna. Ce parere au Hagi si Gigi Becali cand vad ca sunt egali, ca forta de decizie, cu niste pravalii improvizate in scop electoral? Aici trebuie sa atace si echipele importante, si contracandidatii pentru presedintia FRF. Ciurli Burli are un avans propagandistic imens, a intrat in campanie de trei ani, asta-i singura lui ocupatie. Generatia lui Hagi si cluburile mari au sansa de a iesi tare in presa, fiindca sunt avantajate de notorietate, pentru a determina Ministerul Sportului sa se bage peste FRF. Nu uitati ca FRF e subordonata MTS! Dar cu mustata lui Dragnea populistul plutind deasupra Guvernului – slaba speranta.