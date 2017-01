Absolventii Universitatii de eschimosi si scolile din Romania

Am toata intelegerea si toata compasiunea pentru parintii care n-au cu cine lasa acasa copiii de gradinita sau de scoala primara. Dar de ce se infiltreaza in miezul subiectului restul, adica parerologii, ca urina de caine in zapada?

Sunt doua categorii de tampitozauri care contesta inchiderea scolilor. Senilii nostalgici si neopropagandistii. Principala componenta a senilitatii e scaderea memoriei, nu nostalgia, dar exista si senili nostalgici. Au umplut facebookul cu bazaconii si compuneri scolaresti despre feeriile hibernale din copilaria lor si fac comparatii idioate cu scolile din Finlanda. Ii invit pe acesti absolventi ai Universitatii de eschimosi din Groenlanda sa-si dea doctoratul in Siberia, nu pe copiii altora! Ridicati-va putin fularele! Mai infasurati-le si in jurul pliscurilor!

Cat despre neopropagandisti – mai bine s-ar ocupa de Iohannis. Reiau, dezvolt ce am mai scris saptamana asta. Politrucii de pe facebook ii mucifica pe primari fiindca au inchis scolile, dar nu-l intreaba pe groful O Tannenbaum Iohannis daca a auzit de Dobrogea. Pentru un presedinte, harta tarii e ca propriul corp. Iohannis e ca un lepros care a pierdut o mana. Habar n-are unde e o regiune a patriei – o fi ceva grav? Sifonierul nu poate sa ajunga la Constanta, dar copiii din Constanta ar trebui sa faca pe exploratorii polari pana la scoala. Du-te la Constanta, sasule elocvent ca un Trabant! Cunosc eu acolo cativa oameni instariti, care vor sa profite de minivacanta neprevazuta si sa-si mediteze plozii la fizica. Dar cele mai bune meditatii la fizica le poti da chiar profesorilor de fizica din Dobrogea! Niste fraieri. Ei nu-si pot plati intretinerea din meditatii, iar tu ti-ai luat case din meditatii! Da-i drumul spre Constanta, sifonierule! Pas cu pas! Hai, sas!Profesorasul Erste Klasse, mut cu ecou in sase case!