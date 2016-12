Nepotul lui Gigi, chemat labara

Aflam ca fosta iubita a lui Speak l-a dat in judecata pe nepotul lui Gigi Becali, dupa ce acesta din urma a scris pe Facebook ca s-a uschit pentru ca s-o fi saturat saraca femeie (“de unde se f… pe 3-4-5.000 €, sa te f… doar pe frumusete si de placere, nu e rentabil”). Urat, dezavuam, desi era o gluma. De acord, o gluma proasta: cine, naiba, sa dea 3-4-5.000 de euro?!

Acesta este un pamflet si trebuie tratat ca atare.