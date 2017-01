George Maior, salvatorul serviciilor!

DEZVALUIRI

Nu cu multa vreme in urma scriam despre eforturile depuse de catre ambasadorul nostru la Washington pentru „spalarea” imaginii serviciilor secrete romanesti de peste Ocean. Si, sub titlul „George Maior, greu de ucis”, concluzionam despre iminenta „repatriere” a acestuia. Insa nu pentru postul de premier, caci doar fostul sef al SRI vrea sa dovedeasca inca o data ca este „un om de onoare” si ca-si tine cuvantul dat ca nu va veni in frruntea Guvernului, chiar si in cazul unui succes zdrobitor al PSD-ului la alegerile parlamentare din 11 decembrie.