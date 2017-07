Fata lu’ tata!

Asa arata ANA, fata lui Mircea Baniciu! Pardon, fiica lui Mircea Baniciu, ca deja are 24 de ani! Ana a debutat in industrie, muzicala evident, undeva in 2011, fiind componenta LaLa Band. Apoi a ales cariera solo. Voce are, arata bine, ii mai trebuie un iubit.

Acesta este un pamflet si trebuie tratat ca atare.