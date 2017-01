„Puciul de la Dolj” loveste MAI-ul!

DEZVALUIRI

La cat de ambitioasa s-a dovedit Lia Olguta Vasilescu, prestatia acesteia in cabinetul Grindeanu se numara printre cele mai interesante de urmarit. Totusi, pana sa performeze in fruntea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, numele fostului primar al Craiovei este tras, probabil fara stiinta demnitarului, in tot felul de razboaie fratricide care se poarta in „cloaca” Ministerului de Interne.