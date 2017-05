Angela, cancelarul fara par

ANGELA MERKEL se afla intr-o vizita oficiala in Arabia Saudita. Pentru ca a refuzat sa poarte hijab la intalnirea cu regele Salman, televiziunea de stat a blurat coafura oaspetelui german, lansand o explozie de pixeli in parul doamnei cancelar. Analistii politici cred ca Merkel a comis-o: “E ca si cum s-ar duce Carmen Iohannis, in slapi si fusta scurta, la Mormantul Sfant!”

Acesta este un pamflet si trebuie tratat ca atare.