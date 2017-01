Zornait de catuse pentru mostenitorul Samsung

Se strange latul in jurul lui Lee jae-Yong. Anchetatorii rasunatorului scandal politic de coruptie care zguduie Coreea de Sud au cerut, ieri, arestarea acestuia.

In cazul in care Lee va primi mandat, va fi primul sef al unei mari firme care va ajunge dupa gratii in dosarul care a antrenat destituirea presedintelui tarii, Park Geun-Hye. Saptamana trecuta, anchetatorii au anuntat ca Lee este considerat suspect in acest scandal, care se invarte in jurul unei apropiate a lui Park Geun-Hye, Choi Soon-Sil, acuzata ca a profitat de relatiile cu seful statului pentru a sustrage sume uriase de la marile intreprinderi sud-coreene in favoarea fundatiilor private create de Choi. Lee Jae-Yong (48 de ani) este suspectat ca a aprobat varsaminte catre fundatiile lui Choi, avand ca obiectiv obtinerea de favoruri guvernamentale. Samsung a oferit astfel 17 milioane de dolari, urmat de Hyunday, SK, LG si Lotte. Gigantul sud-coreean este acuzat si ca a oferit milioane de euro lui Choi , sub acoperirea ca a finantat (in Germania) antrenamentele sportivilor de echitatie sud-coreeni, printre care figureaza si fiica lui Choi.