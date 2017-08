Ziua Marinei. Imagini de la ceremoniile de la malul marii (VIDEO)

Intr-o zi de mare sarbatoare pentru ortodoxie, Adormirea Maicii Domnului, s-a marcat, in orasele de la malul marii, implinirea a 115 ani de la prima sarbatorire a Zilei Marinei. Printre demnitarii care se afla, marti, la Constanta se numara seful statului si ministrul Aparararii, Adrian Tutuianu.

Au fost mai multe momente speciale pentru breasla marinarilor, dar si pentru turistii – in special cei mici – aflati in aceasta zi in vacanta la mare.

In prima faza, la Mangalia, s-a celebrat, simbolic, sosirea, pe mare, a Zeului Neptun in Portul Turistic, moment urmarit in deschiderea sirului de evenimente menite a celebra Ziua Marinei. In acelasi port au avut loc exercitii demonstrative. De asemenea, la Constanta, pe faleza, a fost ridicat un drapel impunator.

Iata cateva imagini de la aceste momente, facute publice de reprezentanti ai Ministerului Apararii, via Facebook:





sursa foto/video: Facebook/Ministerul Apararii Nationale