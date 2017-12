Ziua marii despartiri. Regele Mihai este condus pe ultimul drum

Este o zi foarte trista pentru Familia Regala si in acelasi timp pentru Romania – ziua in care fostul suveran va fi condus pe ultimul drum.

Dupa ce s-a savarsit un scurt serviciu religios, in Sala Tronului din Palatul Regal, sicriul cu trupul Regelui Mihai a fost asezat pe un catafalc, in Piata Palatului Regal, pentru o noua ceremonie religioasa si militara. Fiicele Regelui Mihai, ginerii si nepotii, precum si presedintele, premierul si sefii celor doua Camere ale Parlamentului, reprezentantii familiilor regale si imperiale prezente la Bucuresti, pentru funeraliile Regelui Mihai, dar si foarte multi romani asista la acest ceremonial, aflat in plina desfasurare la momentul reactarii acestei stiri.

Urmeaza ca sicriul sa fie urcat pe un afet de tun, iar cortegiul funerar sa plece in procesiune, pe jos, pana la Patriarhie, pe traseul Piata Palatului Regal – Calea Victoriei – Splaiul Independentei – Piata Unirii – Intrarea pe Dealul Mitropoliei. Se asteapta sa se ajunga la ora 12.45, pentru ca la ora 14 cortegiul funerar sa plece catre Gara Regala Baneasa, de unde sicriul Regelui Mihai va fi urcat in trenul regal, pentru a ajunge la Curtea de Arges, locul unde fostul suveran va fi inmormantat. Slujba de inmormantare este programata sa inceapa la ora 17.50, iar cea religioasa a ingroparii la ora 18.40, in Noua Catedrala Arhiespiscopala si Regala.