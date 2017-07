Ziua Frantei, dirijata de Putin

Traditionalul concert din 14 iulie din Paris ,care va avea loc in celebrul parc Campul lui Marte se va desfasura sub bagheta cunoscutului dirijor rus Valery Gergiev. Director al teatrului Mariinsky din Sankt-Petersburg si prieten foarte bun cu Vladimir Putin. Faptul ca a fost ales pentru a celebra Revolutia franceza si, prin aceasta, democratia franceza, valorile sale, ridica serioase intrebari in Hexagon.

Valery Gergiev nu este numai un prieten intim cu liderul de la Kremlin pe care l-a cunoscut la inceputul lui 1990. Gergiev si-a pus notorietatea si reunumele in slujba regimului lui Vladimir Putin care, in schimb, l-a acoperit de glorie si, bineinteles, de foarte multi bani. Presa franceza arata ca muzicianul este un oaspete constant la tribuna oficiala in timpul defilarilor din 9 mai din Piata Rosie unde, de doi ani, elicopterele Mi-28 si bombardierele strategice rusesti fac parte din spectacol. Arme foarte eficiente care l-au ajutat pe presedintele sirian Bashar al-Assad sa zdrobeasca orice opozitie. Gergiev a fost si unul din purtatorii drapelului olimpic la deschiderea foarte contestatelor JO de la Soci. Mai grav, spun occidentalii, sustinerea de care se bucura legile homofobe adoptate de Duma de stat din Rusia si-au adus lui Gergiev manifestatii ostile, in special la Munchen, unde a fost numit dirijor sef al Filarmonicii. La fel si in SUA, cand a fost in turneu.

Icoana a regimului lui Vladimir

In plus, Valery Gergiev se afiseaza regulat ca mesager al politicii externe a Kremlinului. In 2008, spre exemplu, dupa luarea Osetiei georgiene de catre armata rusa, a dat un concert recviem in capitala cucerita Tskhinvali. Maestrul nu a reeditat experienta dupa anexarea Crimeei dar a sustinut-o public, la fel ca multi artisti rusi. E drept, nu toti. In schimb, in mai 2016 a dirijat un straniu concert in Palmira, dupa recucerirea acestui oras-martir sirian de armata lui Assad cu sprijinul avioanelor rusesti. O sustinere clara din partea cu Gergiev a regimului Bashar al-Assad. ”O tentativa de prost gust de a deturna atentia de la suferinta milioanelor de sirieni”, a criticat ministrul britanic de Extrerne de atunci, Philip Hammond. In ciuda indiscutabilelor calitati muzicale ale dirijorului rus, este persoana cea mai potrivita sa dirijeze de Ziua Frantei? Dupa ce presedintele Emmanuel Macron a denuntat public ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale franceze si a avertizat cu privire la derivele autoritare in Europa, pot fi exprimate indoieli cu privire la aceasta alegere.