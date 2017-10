Ziua Armatei. Iohannis, Dragnea, Tariceanu si Tudose, la ceremonia de la Parcul Carol

Continua evenimentele prilejuite de Ziua Armatei Romane.

Atat seful statului, cat presedintii celor doua Camere, premierul, precum si ministrii Apararii si Internelor, Patriarhul Daniel, dar si alte oficialitati militare participa, la momentul de fata, la un ceremonial desfasurat la Mormantul Ostasului Necunoscut, aflat in Parcul Carol, din Bucuresti.

Este vorba despre o ceremonie militara, dat si despre una religioasa, care, alaturi de momentul depunerii de flori, fac parte din sirul evenimentelor menite a-i omagia pe eroii neamului.

Trebuie spus si ca in prima parte a zilei presedintele Camerei si seful Guvernului au fost la Carei, la un eveniment menit a marca aceasta zi speciala pentru Armata autohtona.

N-au fost putini cei care au remarcat ca aceasta este primul eveniment la care participa primii trei oameni in stat, in conditiile in care presedintii celor doua Camere au lipsit de la ceremonia in cadrul careia cei trei noi membri ai Executivului au depus, zilele trecute, juramantul la Cotroceni.

sursa foto: captura video -Facebook/Ministerul Apararii Nationale