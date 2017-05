Zi deosebita pentru Andreea Banica si Bianca Dragusanu: isi crestineaza copiii

Aceasta ultima zi a saptamanii este una cu totul aparte pentru Bianca Dragusanu si Andreea Banica, dar si pentru copilasii si cunoscutii lor.

Atat Sofia, fetitaa Biancai Dragusanu si a lui Victor Slav, cat si cat si Noah Andrei, baieteul Andreei Banica si al sotului acesteia, Lucian, urmeaza sa primeasca taina Botezului. Asa ca, dupa cum e lesne de imaginat, parintii celor doi copilasi au facut tot ce le-a stat in putinta pentru a se asigura ca prichindeii lor au parte de o zi deosebita, pregatita ca la carte.

Bianca le-a dat de inteles fanilor ei de pe o retea de socializare ca s-a ocupat din timp sa aleaga atat tinuta sa, cat si rochita perfecta pentru printesa ei. La randul ei, Andreea Banica si-a dorit ca ambii sai copii sa aiba o zi de neuitat – avand in vedere ca in ziua in care micul cavaler Noah Andrei va trece in randul crestinilor, sora sa, Sophia, isi sarbatoreste ziua de nastere, pustoaica implinind 8 ani.

sursa foto: Facebook – Bianca Dragusanu/Andreea Banica