Zeci de romani, blocati in orasul turcesc Gaziantep

Ninsorile abundente care au afectat si Turcia au dus la anularea mai multor curse aeriene catre Istanbul. Romanii asteapta sa ajunga in tara si spun ca se tem sa mai stea in acest oras aflat la granita cu Siria. Un roman s-a adresat misiunii noastre diplomatice de la Ankara pentru rezolvarea cat mai rapida a situatiei.

Romanii s-au plans ca vremea rea a anulat cursele aeriene astfel ca sunt blocati de mai multe zile in Gaziantep, oras aflat in apropierea zonei de conflict siriana. Marti, un barbat a fost ucis intr-un schimb de focuri cu politia dupa ce a incercat un atac kamikaze la o sectie de politie din Gaziantep.

Oamenii au fost cazati la un hotel. Un roman s-a adresat misiunii noastre diplomatice de la Ankara solictand sprijin. MAE a informat ieri ca un numar de 16 persoane se afla in acest moment blocate la Gaziantep, Turcia, ca urmare a anularii curselor aeriene din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.

“Conform informatiilor obtinute pana la acest moment de la cetateanul roman care s-a adresat misiunii diplomatice in vederea solicitarii asistentei consulare, un numar de 16 persoane se afla in acest moment blocate la Gaziantep”, a precizat MAE.”Misiunea diplomatica a mentinut permanent legatura cu cetatenii romani afectati care s-au adresat ambasadei solicitand sprijin. Imediat dupa semnalarea situatiei, Ambasada Romaniei la Ankara a luat legatura cu operatorul aerian ale carui zboruri au fost anulate pentru a se asigura ca cetatenilor romani le sunt respectate drepturile, in sensul asigurarii conditiilor de cazare si masa”, a precizat MAE. Cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara Ambasadei Romaniei la Ankara apeland 0090 532.318.1726 (telefonul de urgenta al misiunii diplomatice) sau 0090 312.44.77.940 apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.