Zborurile catre SUA, controlate la sange

Companiile aeriene vor trebui sa aplice, incepand de astazi, noi masuri de securitate incluzand controale stricte ale pasagerilor pe toate zborurile cu destinatia Statele Unite, daca vor sa evite interdictia la bord a laptopurilor si altor dispozitive.

Aceste masuri, care includ si interogatorii ale calatorilor, vor fi aplicate zilnic pentru 325.000 de pasageri care sosesc in SUA la bordul a 2000 de zboruri comerciale. In total, 180 de companii aeriene si 280 de aeroporturi din 105 tari sunt vizate. SUA au cerut intarirea masurilor de securitate din luna iunie, in contrapartida cu ridicarea interdictiei aparatelor electronice la bordul avioanelor ce provin din zece aeroporturi din Orientul Mijlociu si Africa de Nord, estimate ca nesigure. Restrictiile au fost eliminate in iulie dar administratia Trump a facut cunoscut ca ar putea sa le reimpuna, de la caz la caz, daca companiile aeriene si aeroporturile nu-si amelioreaza securitatea. Responsabili europeni si americani declarau la vremea respectiva ca (companiile) aveau 120 de zile la dispozitie pentru a pune in practica noi masuri de securitate, termen care expira astazi. Lufthansa a anuntat ca toti calatorii cu destinatia SUA vor trebui sa raspunda la un ”scurt chestionar” in momentul inregistrarii sau la poarta de imbarcare. Filiala sa din Elvetia le-a cerut pasagerilor ei sa se prezinte la imbarcare cu cel putin 90 de minute inaintea orei de plecare. La Hong-Kong, Cathay Pacific Airways va suprima serviciile de check-in automat pentru toate zborurile directe catre SUA. Si aici pasagerii vor trebui sa raspunda la chestionare si compania i-a sfatuit sa soseasca la aeroport cu cel putin trei ore mai devreme de ora fixata. Mai multi actori din sectorul aerian, printre care si Airlines for America, au deplans ca noile masuri de securitate vor genera o ”complexitate mai mare” a imbarcarii pasagerilor.