Zara nu isi plateste angajatii

Un scandal sifoneaza imaginea brandului de fashion patronat de miliardarul Amancio Ortega: mai multi clienti ai lantului de magazine Zara din Istanbul au gasit in hainele expuse biletele scrise de angajati din fabricile companiei, oamenii se plang ca nu au fost platiti pentru munca lor.

„Eu am fabricat acest lucru pe care tu il cumperi, dar nu am fost platit pentru el”, este mesajul gasit in buzunarele hainelor sau pus drept eticheta pe majoritatea produselor. Muncitorii turci cer ajutorul clientilor magazinului si ii indeamna sa faca presiuni pe responsabilii de la Zara pentru a-si primi lefurile. Bravo, firma intermediara, a fost inchisa peste noapte, dupa ce patronul(care in prezent nu este de gasit) a fost implicat in nereguli financiare, iar angajatii au ramas de trei luni cu salariile neplatite. „Inditex si-a indeplinit toate obligatiile fata de firma Bravo Textil si lucram momentan alaturi de afiliatii Mango si Next pentru a strange bani intr-un fond de solidaritate pentru a-i ajuta pe muncitorii afectati de disparitia frauduloasa a patronului firmei Bravo. Banii din acest fond vor acoperi salariile neplatite, concediile neplatite si sporurile”, a declarat purtatorul de cuvant al companiei, desi, initial, grupul Inditex, de care apartine Zara, nu a raspuns intrebarilor The Associated Press. Patronul trustului, Amancio Ortega( a fondat Zara in 1975, in Spania), este al treilea bogatas al planetei, cu o avere de peste 82 de miliarde de dolari. A fost suprins de paparazzi vara asta, relaxandu-se la bordul iahtului sau Dizzle, de 52,5 milioane de dolari, intr-o vacanta la St. Tropez. Ortega, in varsta de 81 de ani, este o prezenta foarte discreta in mass-media(pana in 2000 nu aparuse nicio fotografie cu el) si a declarat ca prefera sa manance la cantina, impreuna cu angajatii sai.