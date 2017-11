Zanganit de catuse pentru Puigdemont

Procurorul statului spaniol a cerut ieri un mandat european de arestare pe numele lui Carles Puigdemont si plasarea in detentie a opt membri ai guvernului catalan destituit.

“Cand cineva nu apare dupa ce a fost citat de un judecator pentru a depune marturie, in Spania sau in orice alta tara a UE, in mod normal este emis un mandat de arestare”, a declarat anterior presedintele Curtii Supreme de Justitie, Carlos Lesmes. Carles Puigdemont, aflat in Belgia, nu s-a prezentat ieri la audierile din Spania. Indiferent insa ce va face Puigdemont, nu exista multe cai pentru Bruxelles pentru a refuza punerea in aplicare a unui mandat european de arestare a liderului catalan. Autoritatile spaniole pot opta si pentru un mandat international, in cazul in care Puigdemont alege fuga. O cerere de azil ar avea putine sanse, Spania si Belgia fiind tari UE. Autoritatile belgiane au aratat ca, de cinci ani, nici un rezident al unei tari UE nu a primit azil in Belgia. Bruxelles examineaza cererile in aceste cazuri dar ramane pe principiul ca acestea sunt nefondate, venind dintr-o tara considerata ”sigura” in blocul comunitar. Pe de alta parte, ieri, parchetul spaniol a cerut plasarea in detentie preventiva a sapte din cei 14 membri ai guvernului catalan, in frunte cu vicepresedintele Oriol Junqueras, care s-au prezentat in fata unui judecator de instructie in Madrid. Parchetul a cerut eliberarea sub o cautiune de 50.000 de euro pentru al optulea ministru, Santi Vila, care a demisionat inaintea proclamarii unilaterala a independentei Cataloniei, in 27 octombrie. Presedintele parlamentului catalan, Carme Forcadell, doi deputati si trei membri ai biroului parlamentului au obtinut o reportare a audierilor pana joi, 9 noiembrie. Procurorul general a cerut ca toti sa fie inculpati pentru deturnare de fonduri publice, razvratire si rebeliune, ultimele doua delicte fiind pedepsite cu maximum 15 si respectiv 30 de ani cu inchisoarea.