Zaharul ticneste barbatii!

Ca si cand n-ar fi de ajuns ca este considerat principalul vinovat in aparitia diabetului, zaharul este recent aratat cu degetul de un studiu britanic: are un impact dezastruos asupra starii psihice, mai ales in cazul barbatilor.

Din informatiile Institutului de Epidemiologie al Universitatii din Londra reiese ca barbatii care consuma prea mult zahar au cu 23% mai multe sanse sa dezvolte unele tulburari mentale, inclusiv depresie si anxietate, fata de cei care il consuma in cantitati moderate. Studiul a urmarit comportamentele a 7000 de persoane pentru o perioada de 22 de ani. Rezultatele au fost analizate in mod independent de alti factori care genereaza probleme pentru starea psihica, precum greutatea, statutul socio-demografic, stilul de viata sau starea generala de sanatate. Nu-i de mirare, caci In Marea Britanie, barbatii consuma aproximativ 67 de grame de zahar pe zi, aproape dublu fata de cantitatea recomandata. Barbatii din Statele Unite stau si mai prost la acest capitol, consumand zilnic 94 de grame. ”Sunt numerosi factori care influenteaza producerea tulburarilor pshicice, dar o dieta bogata in alimente si bauturi zaharoase ar putea pune gaz pe foc”, a spus Anika Knuppel, coordonatoarea studiului. Surpriza, cercetatoarea a precizat imediat ca nu s-a stabilit o legatura intre consumul excesiv de zahar si tulburarile psihice in cazul femeilor. Concret, „nu putem explica acest aspect”.