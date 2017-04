Wikitribune (cica) va combate stirile false

Jimmy Wales, fondatorul Wikipedia, a anuntat ca vrea sa lanseze un site global menit sa ajute la eliminarea fenomenului fake news.

„Informatia este bolnava, dar noi vom gasi un remediu. Wikitribune se vrea un site cu stiri scrise de oameni si pentru oameni. Va fi prima oara cand jurnalistii de profesie, dar si “citizen journalists” vor lucra impreuna ca egali, scriind subiecte in timp ce acestea se intampla si vor fi sustinuti de o comunitate care va face mereu fact-checking,” spune Wales. Desi continutul site-ului va putea fi accesat gratuit, veniturile administratorilor sunt asteptate sa vina din donatii (10 euro pe luna pentru fiecare invitat), un procedeu asemanator cu cel propus de The Guardian, care in prezent isi indeamna cititorii sa faca donatii. Proiectul Wikitribune pare destul de fantezist, mai ales dupa campania anti-stiri false initiata de Google si Facebook, dupa alegerile prezidentiale din SUA, care s-a dovedit un esec. Si (sau, mai ales) in Romania lucrurile stau prost: noua din zece adulti din mediul urban descopera o stire falsa, insa numai jumatate din ei verifica autenticitatea informatiei inainte de a o distribui, dar si continua sa foloseasca aceleasi canale unde au descoperit stirile false, mai ales in domeniile politic, monden, finante, stiri nationale.