WhatsApp, lovit la temelie

Aplicatia de mesagerie instantanee a fost afectata de o pana mondiala, in noaptea de miercuri spre joi. Utilizatorii nu au putut primi sau trimite mesaje timp de cateva ore.

”Utilizatorii din toate partile lumii au fost in incapacitate sa acceada la WhatsApp timp de mai multe ore. Am remediat aceasta problema si ne cerem scuze de acest deranj ocazional”, a indicat WhatsApp intr-un comunicat, aplicatie creata in 2009 si cumparata in 2014 de catre Facebook. Nu este prima data cand WhatsApp este in pana globala. In noaptea de 31 decembrie 2015, aplicatia nu a mai functionat, la fel, cateva ore. Peste 1 miliard de oameni din mai bine de 80 de tari folosesc aplicatia WhatsApp cu ajutorul careia se poate comunica gratuit folosind doar o conexiune la Internet. Potrivit presei internationale, problemele ar fi aparut mai ales in Europa de Vest, Coasta de Est a Statelor Unite si in America de Sud. In Romania, Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a atentionat de mniercuri utilizatorii WhatsApp asupra unei campanii de phishing din partea atacatorilor cibernetici. ”Atacatorii incearca sa obtina credentialele lor printr-o metoda de”’validare” a datelor. Mai precis, victima primeste un mesaj prin care i se cere ”verificarea” datelor contului, pentru a putea beneficia in continuare de gratuitatea serviciului. Echipa CERT-RO recomanda ignorarea unor asemenea mesaje si in special evitarea accesarii link-urilor pe care le contine”.