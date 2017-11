WC de aur din genti Louis Vuitton

Este, neindoielnic, o bijuterie stranie care costa pe masura. Dai 100.000 de dolari si poti sa te asezi pe cel mai smecher WC din lume.

Obiectul, descris ca fiind o opera de arta, a fost realizat de un designer pe nume Illma Gore din California si executia sa a durat nu mai putin de trei luni. Toaleta este compusa din fix 24 de genti Louis Vuitton (pe care a dat vreo 15.000 de dolari) plus inca o valiza, tot Louis Vuitton (pe care a dat vreo 3.000 de dolari). Toate acestea, plus cateva componente de aur, au fost maiastru imbinate pentru a crea un „tron” unic in lume si care poate fi achizitionat pentru modesta suma de 100.000 de dolari. Artista garanteaza ca, desi au existat numerosi doritori, wc-ul este complet nefolosit. Illma a ajuns o artista foarte cunoscuta dupa ce a scos la vanzare o pictura-nud cu Donald Trump, executata inainte ca acesta sa ajunga presedinte. Bineinteles, ea a aprimit o sumedenie de amenintari cu moartea de la sustinatorii lui Trump, lucru care a facut-o sa declare ca, „pana la urma, ceea ce suntem nu este definit numai de organele noastre genitale si poti fi un fatalau desi ai in pantaloni mai mult decat ti-ar trebui”. Pana acum casa Louis Vuitton nu a avut nici o replica oficiala si cumparatorii au si inceput sa apara.