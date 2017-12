Walt Disney cumpara 21st Century Fox pentru 52,4 miliarde de dolari

O tranzactie a deceniului care opreste dominatia de peste cinci decenii a venerabilului mogul media Rupert Murdoch(86 de ani), dar si o supriza, pentru ca multi se asteptau ca fiii sai, James si Lachlan, sa-i mosteneasca imperiul.

Compania Walt Disney va cumpara filme si studiouri de televiziune din 20th Century Fox, 22 de retele regionale de cablu dedicate sportului, platforma Fox pentru serviciul de streaming Hulu(un competitor al platformei Netflix), retele de cablu precum FX si National Geographic si doi furnizori de servicii de televiziune din strainatate, Sky of Britain si Star of India. Rupert Murdoch va ramane proprietarul Fox News(apropiata de presedintele Donald Trump), canalului de sport FS1, Fox Network, dar si altor posturi nationale de broadcasting. La finalul tranzactiei Disney va avea control si asupra productiilor de succes “Star Wars”, “Avatar”, “Deadpool” si “The Simpsons”. Fox isi va pastra patrimoniul imobiliar, inclusiv studiourile din Los Angeles, si va percepe chirie pentru aceste proprietati. Magnatul media Rupert Murdoch este fondatorul si presedintele grupului media News Corporation, din care fac parte Wall Street Journal, New York Post, ziarele britanice Sunday Times si The Sun, dar si editura HarperCollins. The Walt Disney Company este al doilea conglomerat media din lume, dupa Comcast