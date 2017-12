VW dupa Dieselgate: iesiri de capital de 5 miliarde de euro

Compania cu sediul in Wolfsburg anticipeaza iesiri de capital de 4-5 miliarde de euro in 2018, in urma scandalului manipularii testelor de poluare ale vehiculelor diesel.

Anuntul a fost facut de Frank Witter, directorul financiar al grupului auto. ”Nu sunt deloc relaxat in privinta problemei diesel”, a adaugat Witter. Chiar daca in urma negocierilor cu Comisia Europeana, Volkswagen nu va plati despagubiri pentru clientii europeni afectati de scandalul emisiilor poluante, in Statele Unite compania a cheltuit pana acum 25,5 de miliarde de dolari in urma amenzilor si intelegerilor cu autoritatile americane, dar se estimeaza ca suma totala se va ridica la 30 miliarde euro. In prezent opt fosti sau actuali oficiali Volkswagen sunt acuzati in SUA de fraudarea emisiilor diesel. Printre ei, Oliver Schmidt, responsabil de relatia cu autoritatile in cazul emisiilor in cadrul VW-SUA, a fost condamnat saptamana trecuta la 7 ani de inchisoare si 400.000 de dolari amenda. Cheltuielile de pana la 5 miliarde de euro sunt cu mult sub cei 17 miliarde de euro, estimati de Volkswagen pentru 2017, dar scandalul Dieselgate a fortat compania sa investeasca masiv in strategia vehiculelor electrice, iar aici costurile se vor ridica la circa 50 de miliarde de euro pana in 2030.