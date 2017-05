Vremea se strica iar. Reapar ploile

Este foarte posibil ca tabloul primavaratic de la momentul de fata, din Bucuresti, sa fie inlocuit cu unul plin de nori, iar soarele sa devina scump la vedere, in intervalul urmator.

In aceasta situatie se vor afla mai multe regiuni din tara, cel putin incepand de duminica dupa-amiaza, de la ora 16, cand intra in vigoare o informare meteo prin care aflam ca, pana marti noapte, la ora 23, cuvintele de ordine vor fi “instabilitate atmosferica accentuata” si “ploi insemnate cantitativ”.

Conform ANM, in perioada mentionata, vor fi episoade – in special dupa-amiaza si seara – in care vor aparea ploi in aversa, torentiale, cu descarcari electrice si vant cu intensificari ce pot ajunge sa se transforme in vijelii. De asemenea, sunt sanse sa apara si grindina. “Astfel de fenomene vor fi mai frecvente in zonele de deal si de munte, precum si in sudul, estul si centrul tarii, iar cantitatile de apa vor depasi local 15…20 l/mp si izolat 40…50 l/mp”, transmit meteorologii.

Si daca va gandeati ca vestile rele despre vreme se vor incheia cu una, cu doua, lucrurile nu par sa stea deloc astfel, de vreme ce specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie transmit ca urmeaza o racire accentuata a vremii, in noaptea de marti spre miercuri si apoi pe parcursul celei de-a treia zile a saptamanii.

