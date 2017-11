Vremea se schimba in mare parte din tara: Avertizari de ploi si ninsori

Finalul saptamanii marcheaza o schimbare la capitolul vreme. Sunt anuntate ploi insemnate cantitativ, dar si ninsori si vant puternic.

Specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis, duminica, mai multe mesaje despre evolutia vremii in perioada urmatoare.

In prima faza aflam ca incepand cu ora 18 a acestei zile intra in vigoare o informare meteo, valabila pana luni la ora 16, care anunta ca de duminica seara incepand vor aparea precipitatii ce vor ajunge sa cuprinda mare parte din teritoriul Romaniei. “In Banat, Crisana, Maramures si zona de munte aferenta, cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 15…20 l/mp. Va ploua, iar in Maramures, nordul Moldovei si al Transilvaniei si in zona de deal din regiunile vestice, trecator se vor semnala precipitatii mixte”, in timp ce la munte va ninge, anunta ANM.

De luni de la ora 16 si pana marti la aceeasi ora este valabil un COD GALBEN de ploi insemnate si vant, pentru Muntenia, sudul Moldvei si estul Olteniei – unde sunt anuntate ploi de peste 25 l.mp, izolat si 40-50 l/mp. “Local in judetele Vrancea, Buzau, Braila Ialomita, Calarasi si Ilfov vantul se va intensifica, temporar cu viteze de 55…65 km/h”, transmit printre altele, meteorologii.

Nu in ultimul rand, specialistii ANM au anuntat ca in intervalul 27 noiembrie, ora 16 – 28 noiembrie, ora 18 va fi valabila o alta avertizare COD GALBEN, de aceasta data de ninsori insemnate si vant la munte – mai exact in Carpatii Meridionali si Orientali. Precipitatii specifice iernii sunt asteptate sa apara, in special in noaptea de luni spre marti si in prima parte a zilei de 28 noiembrie si in sudul si estul Transilvaniei si vestul Moldovei, unde local se va depune strat de zapada, spun meteorologii.

Ninsori abundente se asteapta sa apara in centrul tarii, motiv pentru care s-a emis un COD PORTOCALIU, pentru perioada 27 noiembrie, ora 20 – 28 noiembrie, ora 16, interval in care ANM anunta ca “in zona de munte a judetelor Brasov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita si Arges, va ninge abundent, se va depune strat de zapada consistent, iar vantul va avea intensificari temporare cu rafale de 55…70 km/h spulberand zapada si determinand scaderea vizibilitatii”.

Asadar, e important sa aveti in vedere informatiile de la meteorologi, astfel incat schimbarea vremii sa nu va ia prin surprindere!