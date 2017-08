Vremea se raceste de duminca seara. Mai multe judete, sub avertizare de ploi

Meteorologii au transmis noi date despre starea vremii din intervalul urmator. Scapam de canicula, insa caldura lasa loc, in anumite zone, ploilor si vantului puternic.

Dupa cum aflaseram din ziua precedenta, vremea se va schimba simtitor, incepand cu ultima parte a zilei de 20 august. Vesti de ultima ora dinspre ANM, emise duminica in jurul pranzului, spun ca urmeaza un interval caracterizat de instabilitate atmosferica, dar si de o racire simtitoare a vremii.

Informarea meteo intra in vigoare la ora 18 si ramane valabila pana in dimineata zilei de 22 august, la ora 8. Conform specialistilor, in aceasta perioada aparea averse insotite de descarcari electrice – in regiunile vestice si nord-vestice duminica seara si in noaptea de duminica spre luni, iar apoi in zona de munte, in centrul tarii si local in est si in sud – pe parcursul primei zile a sapamanii viitoare. “Cantitatile de apa vor depasi frecvent 15…20 l/mp si vor fi conditii de grindina. Vantul va avea intensificari temporare in regiunile estice si de sud-vest, dar si in timpul ploilor, cand va putea lua aspect de vijelie”, transmit meteorologii, care mentineaza si un alt aspect de care e bine sa tineti cont – si anume ca temperaturile vor “scadea accentuat, la inceput in vest, centru si nord, apoi si in restul teritoriului, vremea devenind racoroasa”.

S-a emis si o avertizare de ploi

Vestile despre vremea din intervalul urmator nu se opresc, insa, aici. ANM a facut publica si o atentionare meteo COD GALBEN, valabila in perioada 20 august, ora 23 – 21 august, ora 23, interval pentru care sunt anuntate ploi insemnate cantitativ. Mai exact se transmite faptul ca “la munte, in Maramures, Transilvania si in vestul Moldovei, cantitatile de apa vor depasi 20…25 l/mp si izolat 40…50 l/mp.”