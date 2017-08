Vremea se raceste. Capitala si mai multe judete, sub avertizare de ploi

Saptamana incepe cu vreme instabila – ceea ce inseamna ca umbrelele si pelerinele de ploiae ar putea deveni accesorii foarte utile in majoritatea zonelor tarii.

In prima faza, este valabila o atentionare COD GALBEN, valabila luni, de la ora 10.30 si pana la 18, interval in care sunt anuntate ploi in aversa -“cantitatile de apa vor depasi 20…25 l/mp si izolat 40 l/mp”, cu descarcari electrice, grindina, dar si vant cu intensificari in Transilvania si in vestul Moldovei, in Carpatii Orientali si in cea mai mare parte a Carpatilor Meridionali, conform ANM. Specialistii spun ca semne de instabilitate atmosferica se vor manifesta si in alte regiuni – in speta Muntenia, Oltenia si estul Moldovei, insa pe spatii mai restranse. Totodata, dinspre ANM se transmite ca “temperatura aerului va fi in scadere accentuata in centrul, sud-vestul si nordul tarii”.

Cealalta avertizare COD GALBEN va intra in vigoare luni la ora 18, va ramane valabila pana marti dimienata, la ora 10, si va include si Capitala. “In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a Munteniei, in sud-estul Transilvaniei, precum si in Carpatii de Curbura si in estul Carpatilor Meridionali, instabilitatea atmosferica va fi accentuata. Vor fi averse, insotite de descarcari electrice si intensificari ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie si va cadea grindina. In intervale scurte de timp sau prin cumulare, cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si izolat 40…50 l/mp”, se transmite din directia ANM-ului, de unde se anunta si faptul ca “astfel de fenomene vor fi pe arii mai restranse si in regiunile sud-estice, in special in prima parte a noptii de luni spre marti (21/22 august). Marti (22 august), in Muntenia, Dobrogea si jumatatea de sud a Moldovei va continua sa ploua, iar temperatura aerului va fi in scadere accentuata. Vremea va deveni rece pentru aceasta data in cea mai mare parte a tarii”.

sursa foto: meteoromania.ro