Vremea schimba foaia in unele zone din tara. S-a emis un COD GALBEN, valabil pana sambata

Specialistii in meteorologie au transmis o atentionare de vreme rea, ce va intra in vigoare in doar cateva ore.

Este vorba despre un COD GALBEN, valabil in intervalul 15 decembrie ora 18 – 16 decembrie ora 14. Sunt anuntate ploi insemnate cantitativ, fenomene specifice iernii – in zona montana inalta, dar si intensificari ale vantului. Concret, mesajul meteorologilor este urmatorul: “in intervalul mentionat aria ploilor se va extinde in regiunile vestice, nord-vestice si partial in cele centrale, iar vantul va avea temporar intensificari cu rafale de pana la 55…65 km/h. Cantitatile de apa vor depasi local 20…25 l/mp si izolat 30…35 l/mp in Maramures, cea mai mare parte a Crisanei si a Carpatilor Meridionali, in nordul Carpatilor Orientali si in Muntii Apuseni. In zona montana inalta va ninge, iar vantul va avea intensificari cu rafale ce vor depasi 80…90 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii. Nota: intensificari ale vantului se vor semnala si pe crestele din restul zonelor montane”.

Zonele ce vor fi afectate de schimbarea vremii sunt marcate cu galben in harta atasata. Din cate se poate observa, Capitala nu se afla sub incidenta acestei avertizari meteo.