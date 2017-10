Vremea rea le-a dat batai de cap soferilor. S-a intervenit pentru degajarea mai multor drumuri

Dupa cum meteorologii anuntasera deja, ultima zi a saptamanii a adus vreme rea in maoritatea zonelor tarii, in unele cazuri lasand impresia ca iarna s-a instalat in voie, chiar daca abia suntem in octombrie.

Si la momentul de fata sunt valabile atentionari de vant puternic, ba chiar si de ninsori, in zonele montane.

S-a intervenit in cateva cazuri deja, in ajutorul soferilor, pentru a se inlatura efectele vremii rele. Astfel, conform MAI, in Maramures, pe DJ 186 Cavnic- Budesti, mai multi copaci au cazut pe carosabil, astfel ca a fost nevoie sa se deblocheze circulatia. Totodata, a fost nevoie de interventia autoritatilor, de aceasta data cu utilaje de desapezire, pentru ca pe DN 18 s-a circulat in conditii de iarna.

Dinspre CNAIR se anunta ca au fost probleme si pe DN 12C, tot ca urmare a faptului ca vantul a pus la pamant mai multi arbori, care au cazut pe suprafata carosabila, mai exact pe segmentul dintre localitatile Gheorghieni si Lacul Rosu. La fel si pe DN 13B, intre Praid si Joseni.

Specialistii continua sa transmita recomandari adresate soferilor – de a nu porni la drum fara sa se informeze despre starea vremii si aiba masinile echipate corespunzator pentru conditiile meteo anuntate.